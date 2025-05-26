Çok Bulutlu 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 26.05.2025 14:13

Müzisyen İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören müzisyen İlhan Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti.

Müzisyen İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören 77 yaşındaki Şeşen'in vefatı, Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan, "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fırat, kızı Melis ve torunu Nefes" paylaşımı ile duyuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da İlhan Şeşen'in vefatına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Türk müziğinin değerli ismi, usta sanatçı İlhan Şeşen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sanatıyla gönüllerde yer edinmiş, eserleriyle hafızalara kazınmış büyük sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Bakan Memişoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin özgün sanatçılarından İlhan Şeşen’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, "Müzik tarihimizde eşsiz izler bırakan İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Avukatlığı bırakıp, yeğenleriyle Grup Gündoğarken'i kurdu

Manisa'da 1948'de dünyaya gelen İlhan Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Şeşen, 1971'de Kavga adlı ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalışan Şeşen, 1983'te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken'i kurdu.

İlhan Şeşen, Ayşegül Aldinç'in "Farketmez", Nükhet Duru'nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam'ın "Rüzgar" ve "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan'ın "Geri Dön", Kerim Tekin'in "Yine Beni Sev", Metiner'in "Gördüğüme Sevindim", Yonca Lodi'nin "Aşk Layık Olanda Kalmalı" ve "Fal", Kenan Doğulu'nun "Ellerimde Çiçekler" şarkılarını yazıp besteledi.

Şeşen'in oyuncu olarak rol aldığı birçok yapım arasında ise "Mühürlü Güller", "Aliye", "Çocuğun Var Derdin Var", "Gönülçelen" ve "Anadolu Kartalları" yer aldı.

İlhan Şeşen, 2023'ün sonunda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Sıradaki Haber
7. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için başsağlığı mesajı
15:32
ABD'nin Texas eyaleti, 18 yaş altına sosyal medya yasağına hazırlanıyor
15:29
Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu
15:10
Rusya: Ukrayna'nın Starokonstantinov havaalanındaki unsurlara saldırı düzenledik
15:06
Katil İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 54 bine dayandı
15:08
Erzincan tulum peyniri AB'de tescillendi
Denizi olmayan Manisa'dan dünya sofralarına somon ihracatı
Denizi olmayan Manisa'dan dünya sofralarına somon ihracatı
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ