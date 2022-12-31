Konya Mevlana Müzesini yılın ilk 11 ayında 2 milyon 905 bin kişi ziyaret etti. Bakanlar Kurulu kararıyla 1926'da müzeye dönüştürülen Mevlana Müzesi koleksiyonunda 10 bine yakın eser bulunuyor.

Tilavet Odası'nda hat sanatıyla alakalı levhalar, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde devlet yöneticilerinin hediye ettiği kandiller, şamdanlar yer alırken, Mevlana ve Mevlevilik kıyafetleri de ayrı bir koleksiyonda sergileniyor.

Gaziantep'te Panorama Müzesi'ni iki yılda 380 bin 167 kişi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık 2021'de resmi açılışını yaptığı müzeyi birinci yılında 125 bin 825 kişi ziyaret ederken, 2022 yılında müze 254 bin 342 kişiyi ağırladı.

Resim çalışmaları ünlü Rus ressam Alexander Samsanov tarafından 4 yılda tamamlanan müzede, 14 yağlı boya tablo, 3 diorama, 13 metre yüksekliğinde 122 metre uzunluğunda 1586 metrekare alana sahip, tuval ağırlığı 2 bin 379 kilogram olan yağlı boya panoramik resimler bulunuyor.

Zeugma Mozaik Müzesi'ne 381 bin 500 ziyaretçi

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi, ilk 10 ayda 381 bin 500 ziyaretçi ağırlayarak yıl bitmeden ziyaretçi sayısında zirveyi gördü.

"Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den 2018 yılında Türkiye'ye getirilen 12 parçasının da sergilendiği "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne sahip müze, "Göbeklitepe Yılı" ilan edilen 2019'da 340 bin 569 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırmıştı.

Denizli Hierapolis (Pamukkale) Arkeoloji Örenyeri'ni, 1 milyon 193 bin 500 kişi gezdi. Büyük bölümü Roma döneminden kalan alan, yanında durduğu Pamukkale Travertenleri’yle 1988'de hem kültürel hem de doğal miras olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı, ayrıca önemli bir şifa ve inanç merkezi olarak varlığını sürdürüyor.

Tarih öncesinden başlayarak Hellenistik, Roma, Bizans (Doğu Roma), Beylikler ve Osmanlı Dönemi'nde yaşam alanı olarak kullanılan İzmir Efes Örenyeri'ni 1 milyon 802 bin 985 kişi ziyaret etti.

Tarihi alanlarla dolu Nevşehir, en çok ziyaret edilen şehirlerden biri oldu

Manastır eğitim sisteminin başlatıldığı yer olarak kabul edilen Nevşehir Göreme Örenyeri'ni, 1 milyon 49 bin 723 kişi, Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde ise 526 bin 412 kişi gezdi. Sekiz kattan oluşan şehrin ilk katı Hititler Dönemi'nde yapıldı. Roma ve Bizans Dönemi'nde diğer alanların oyularak genişletilmesi suretiyle Kaymaklı bir yeraltı şehri haline dönüştürüldü. Yer altının 4 katı ışıklandırılarak, ziyarete açıldı.

Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni ise 340 bin 887 kişi ziyaret etti.

Galata Kulesi'nin yeni halini yarım milyon kişi gezdi

Sergi merkezi ve müze olarak restorasyondan geçen ve İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıldönümü olan 6 Ekim 2020'de tekrar hizmete giren Galata Kulesi'ni, 2022 yılında 1 milyon 247 bin 169 kişi inceledi.

Bizans İmparatorluğu döneminde, Galata semtinin Ceneviz kolonisi olduğu 14. yüzyıl ortalarında, Cenevizliler tarafından, Galata surlarının bir parçası olarak inşa edilen kule, Osmanlı döneminde de bir süre zindan olarak kullanıldı. Daha sonra yangın gözetleme kulesine çevrilen mekan, Osmanlı döneminde birkaç kez tadilat geçirildi.

Galata Kulesi Müzesi'nde, tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşime sahne olan ve üç büyük imparatorluğa, yaklaşık 16 yüzyıl boyunca başkentlik yapan İstanbul'un tüm dönemlerini yansıtan eserler sergileniyor. 20. yüzyılın ortalarına kadar İstanbul'daki en yüksek yapılardan biri olan Galata Kulesi'nin en üst katı, İstanbul'un en güzel panoramik manzaralarından birine sahip. Kule, Akdeniz ve Karadeniz'deki Ceneviz Kuleleri ile birlikte UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alıyor.

Sanat tarihçileri, arkeologlar aynı zamanda tarih ve kültür meraklılarının gözdesi olan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, 10 ayda 381 bin 500 ziyaretçi ağırlayarak ziyaretçi sayısında zirveyi gördü.

Dünyanın en önemli mozaik eserlerinin yer aldığı müze koleksiyonunda, Roma ve Doğu Roma Dönemi'ne ait 3 bin metrekare mozaik, 140 metrekare duvar resmi, 4 adet Roma çeşmesi, 20 adet sütun, 4 adet kireç taşından yapılmış heykel, bronz Mars heykeli, mezar stelleri, lahitler ve mimari parçalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

En çok turist ağırlayan şehir Antalya

Antalya'da bulunan Patara Örenyeri'ni yurt içinden ve dışından 417 bin 214 kişi gezdi. Patara Antik Kenti, Ksanthos Vadisi'nde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle tarih boyunca önemini koruyan kentlerden biri oldu. Milattan önce 167-168 yıllarında basılan Likya Birlik sikkelerinde adı geçen Olympos Örenyeri'ni 404 bin 190, Phaselis Örenyeri'ni ise 411 bin 30 kişi ziyaret etti.

2022 yılında İBB'ye bağlı müzelerden Yerebatan Sarnıcı'nı 1 milyon 346 bin 734 kişi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ni 44 bin 656 kişi, Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni 267 bin 998 kişi, Miniatürk'ü 447 bin 214 kişi ve Şerefiye Sarnıcı'nı 263 bin 773 kişi ziyaret etti.

Topkapı Sarayı, 2 milyon 352 bin 296 ziyaretçiyle birinci sırada yer aldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'daki müzeler bu yıl 7 milyon 405 bin 496 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı müze, saray ve kasırlar yıl boyunca 4 milyon 882 bin 79 ziyaretçiyi ağırladı. Bunlar arasında 2 milyon 352 bin 296'yla Topkapı Sarayı birinci, 1 milyon 326 bin 635'le Dolmabahçe Sarayı ikinci, 349 bin 691'le Beylerbeyi Sarayı üçüncü, 158 bin 881'le Resim Müzesi dördüncü, 155 bin 909'la İslam Medeniyetleri Müzesi beşinci sırada yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin 2022 yılı ziyaretçi sayısı ise 2 milyon 523 bin 417 oldu. Galata Kulesi Müzesi 1 milyon 146 bin 80'le birinci, İstanbul Arkeoloji Müzeleri 530 bin 65'le ikinci, Hafıza 15 Temmuz Müzesi 216 bin 568'le üçüncü, Türk ve İslam Eserleri Müzesi 203 bin 341'le dördüncü, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi 141 bin 560'la ikinci sırada yer buldu.

Atatürk Kültür Merkezi 1 milyon 300 bin sanatseveri ağırladı

Yerlikaya, paylaşımında, "Yenilenen yüzüyle İstanbul'umuzun görkemli kültür ve sanat rotası Atatürk Kültür Merkezi açıldığından bu yana; 275 konser, 150 tiyatro, 80 opera ve bale, 37 sergi, 90 film gösterimi, 386 çocuk atölyesinde 1 milyon 300 bin sanatseveri ağırladı." bilgisini verdi.