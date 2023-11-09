Michelin Türkiye'den yeni restoranları rehberine aldı

Dünyanın farklı mutfak kültürlerini inceleyerek en iyi restoranları bulmaya çalışan Michelin, Türkiye’den yeni restoranları listesine ekliyor.

Dünyanın prestijli mutfak değerlendirme sistemi, son olarak İzmir ve Bodrum’dan yeni restoranları rehberine aldı.

İzmir ve Bodrum’un Michelin'in rehberine eklenmesi İstanbul’da özel bir etkinlikle duyuruldu.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

"İstanbul, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un ardından, kendine özgü mutfağı ve özgün işletmeleriyle öne çıkan, önemli turizm destinasyonlarından İzmir ve Bodrum'un da artık Michelin Rehberi'nde yer alacak olmasının önemini vurguladı.

İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra köklü tarihi ve zengin yemek kültürüyle de üst sıralarda yer alan bir gastronomi şehri olduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu zenginliği yeni nesil bir birikim ve yaratıcılıkla harmanlayan şeflerimiz ile dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz ve önemimiz giderek artıyor. İstanbul, hem yenilikçi şeflerin kadim bir mutfak geleneğinin üzerine inşa ettiği yaratıcı lezzetleri hem de üst düzey restoran kalitesiyle dikkat çekiyor. İstanbul'un gastronomi alanındaki zenginliklerini keşfetmek için gelen konuklarının sayısı hiç de az değil. Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından da zengin bir seçkiye sahip olan ve bir gastronomi merkezi olarak her geçen gün daha çok ön plana çıkan İstanbul, rekor ziyaretçi sayısına ulaşmayı da sürdürüyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan İstanbul, bu yıl 13,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,61 artış yaşadı. Bu artışta, etkili tanıtım çalışmalarımızın ve böylelikle dünyanın en önemli seyahat yayınlarının gözünü İstanbul'a çevirmiş olmalarının da katkısı var. Dünyanın önde gelen seyahat yayınları okuyucularının oylarıyla İstanbul'un 'Avrupa'nın En İyi Şehri' seçilmesi de İstanbul'un artan popülaritesinin bir yansımasıdır."

İzmir ve Bodrum'un Ege ve Akdeniz mutfaklarının en önemli gastronomi destinasyonları olduğunu belirten Ersoy, "Bölgenin en nitelikli ürünlerini 'tarladan sofraya' yaklaşımıyla harmanlayan yetenekli şeflerimiz sayesinde, sürdürülebilirlik kavramını özünde barındıran mutfak kültürümüzü dünyaya sergileyebileceğiz. İzmir ve Bodrum'u ziyaret edecek olan misafirleri gastronominin yanı sıra Ege ve Akdeniz'in turkuaz suları, zengin tarihi mirası, yüksek tesis kalitesi ve gulet turları gibi eşsiz deneyimler bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.

Michelin Türkiye’de yaptığı çalışmalarla şu ana kadar 53 restoranı rehberine ekledi.

Michelin Rehberi gastronomi meraklılarının tur rotası oluşturmasında etkili oluyor.