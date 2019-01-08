Mevlana Müzesi'ni geçen yıl 2 milyon 817 bin 356 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı, 2017 yılına göre yüzde 13,5 arttı.

Türkiye genelinde 2017 yılında 2 milyon 480 bin 433 sayısıyla en çok ziyaret edilen müze olan Mevlana Müzesi'ni, geçen yıl da başta Çinli, İranlı, Tayvanlı, Amerikalı ve Güney Koreli olmak üzere çok sayıda turist gezdi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği müze geçen yıl 2 milyon 817 bin 356 kişi tarafından ziyaret edildi. Böylece 2017 yılına göre ziyaretçi sayısı yüzde 13,5 arttı. Bu ziyaretçi sayısıyla Mevlana Müzesi, kendi rekorunu kırdı.

Geçen yıl Çin'den 204 bin 802, Tayvan'dan 57 bin 722, Malezya'dan 38 bin 479, Tayland'dan 29 bin 951, Endonezya'dan 26 bin 14, İran'dan 16 bin 513 ve İspanya'dan ise 7 bin 413 turist Mevlana Müzesi'ni gezdi.

Kaynak: AA