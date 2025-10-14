Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
Kültür-Sanat
AA 14.10.2025 10:37

MEB'in "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin sanatsal üretkenliğini desteklemek üzere düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması için başvurular başladı.

MEB'in "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışmasına başvurular başladı
[Fotoğraf: MEB]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin sanatsal bakış açılarını ortaya koymaları ve meslektaş dayanışmasını güçlendirmek amacıyla "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Yarışmaya, Türkiye genelindeki öğretmenler katılabilecek. Başvurular, il milli eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresleri üzerinden 27 Ekim'e kadar yapılabilecek.

Yarışma sonuçları, 11 Kasım'da açıklanacak. Değerlendirme sonucunda ilk 3'e giren öğretmenlere fotoğraf makinesi, mansiyon ödülü kazananlara ise tablet takdim edilecek.

Bu arada, sergilenmeye değer görülen 50 eser, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenecek özel sergide sanatseverlerle buluşacak.

Yarışmanın detaylarına, "akademi.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Öğretmenler Günü
