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3 kategoride de birinci oldu

TRT 1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı, yine izleyenleri ekran başına kilitledi.

İkinci bölümü yayınlanan dizi, en yakın rakibini ikiye katlayarak gecenin en çok izlenen yapımı oldu. 3 kategoride de birinciliğe yerleşti. Özeti bile, birçok diziden daha çok izlendi.

Masumlar Apartmanı, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Twitter'da Trend Topic oldu, hakkında binlerce paylaşım yapıldı.

Bir sonraki bölüm, yine salı günü 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak. Peki yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor? İp uçları yeni bölümün fragmanında gizli.

Gerçek hayat hikayesinden uyarlama

Dizi, doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' isimli romanından esinlenerek hazırlandı.

Başrollerinde, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar yer alıyor.