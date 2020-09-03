Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da bulunan lahit Aizanoi Antik Kenti'ne götürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Emet ilçesinde bir tarlada tesadüfen bulunan Roma dönemine ait lahit, Aizanoi Antik Kenti'ne götürüldü.
Kütahya Akpınar Mahallesi yakınlarında bir tarlanın kenarındaki lahdi görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Yapılan incelemede, tarlada çift sürerken çıkarıldığı ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit, Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerince Çavdarhisar ilçesindeki antik kente götürüldü.
Lahdin, antik kentteki diğer tarihi kalıntılarla sergileneceği öğrenildi.
Etiketler: Lahit Kütahya Aizanoi Antik KentiSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 16:32
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