Kütahya Akpınar Mahallesi yakınlarında bir tarlanın kenarındaki lahdi görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Yapılan incelemede, tarlada çift sürerken çıkarıldığı ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit, Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerince Çavdarhisar ilçesindeki antik kente götürüldü.

Lahdin, antik kentteki diğer tarihi kalıntılarla sergileneceği öğrenildi.