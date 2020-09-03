Mardin'in Derik ilçesinde bulunan ve ulaşımın tarlaların arasından yapıldığı alanda 2013 yılında definecilerin kaçak kazısı sonucu bulunan Antik Gola Yerleşim Alanı, sit alanı ilan edildi ve kazı çalışmaları başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yapılan kazı sonucu ortaya çıkarılan mozaiklerin, üzerindeki İbranice yazılı kitabeden bin 600 yıl önce Doğu Roma İmparatorluğu döneminde, Süryaniler tarafından inşa edildiği belirlendi.

Bazilika, kilise veya vaftizhane olduğu tahmin edilen antik yerleşim alanındaki yapıda, 4 mevsimin resmedildiği insan, hayvan, bitki ve haç figürleri bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bayramda parçalandı

Tarihi alandaki kazı çalışmalarının Kurban Bayramı'nda ara verilmesini fırsat bilen defineciler, mozaiklerin altında gömü olduğunu düşünerek, kaçak kazı yaptı.

Yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur açan defineciler, mozaiklere büyük hasar verdi. Mahalle sakinleri, definecilerin tehdidinde olan bölgede önlem alınmasını istedi.

[Fotoğraf: DHA]

Mahallelilerden Mehmet Oruç, definecilerin altın olduğunu düşünüp, paha biçilemez mozaiklere zarar verdiğini ifade ederek, "Köyümüzde çıkan mozaiğin burada korunmasını, burada kalmasını istiyoruz. Köyümüz, bundan faydalansın istiyoruz. Buraların kimin tarafından kazıldığını bilmiyoruz. Yerleşim alanı olduğu için burada altın var zannedip, her yerden gelip burayı tahrip ediyorlar. Bu alanın korunmasını istiyoruz" dedi.