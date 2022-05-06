Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Kuş Olsam' filmine İtalya'da ödül
[Fotoğraf: AA]
Türk sinemasına bir ödül de İtalya'dan geldi. Roma'daki uluslararası kısa film festivalinde yönetmenliğini Cüneyt Işık’ın üstlendiği "Kuş Olsam", "En İyi Yabancı Kısa Film" seçildi.
İtalya'nın başkenti Roma uluslararası kısa film festivaline ev sahipliği yapıyor.
Bu yıl 15'incisi düzenlenen festival Türk Yönetmen Ali Atay'ın "Ölümlü Dünya" adlı uzun metraj filmiyle başladı. Festivalde yarışan filmlere farklı dallarda ödüller verildi.
Yönetmen Cüneyt Işık'ın "Kuş Olsam" filmi Pomezia'da sinema eğitimi veren Pablo Picasso Okulu öğrencilerinin oylarıyla "En İyi Yabancı Kısa Film" ödülüne layık görüldü.
Festival 8 Mayıs'a kadar sürecek
İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Berfin'in yeni taşındığı İstanbul’daki yaşantısını anlatan film, gerçek bir hikayeden uyarlanmış.
Ödülü, filmin yapımcısı ve TÜRSAK vakfı Başkanı Cemal Okan, öğrencilerin elinden aldı. Festival 8 Mayıs'ta sona erecek.
Etiketler: Festival
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