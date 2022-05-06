İtalya'nın başkenti Roma uluslararası kısa film festivaline ev sahipliği yapıyor.



Bu yıl 15'incisi düzenlenen festival Türk Yönetmen Ali Atay'ın "Ölümlü Dünya" adlı uzun metraj filmiyle başladı. Festivalde yarışan filmlere farklı dallarda ödüller verildi.

Yönetmen Cüneyt Işık'ın "Kuş Olsam" filmi Pomezia'da sinema eğitimi veren Pablo Picasso Okulu öğrencilerinin oylarıyla "En İyi Yabancı Kısa Film" ödülüne layık görüldü.

Festival 8 Mayıs'a kadar sürecek



İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Berfin'in yeni taşındığı İstanbul’daki yaşantısını anlatan film, gerçek bir hikayeden uyarlanmış.



Ödülü, filmin yapımcısı ve TÜRSAK vakfı Başkanı Cemal Okan, öğrencilerin elinden aldı. Festival 8 Mayıs'ta sona erecek.