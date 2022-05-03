Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 23:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata veda etti.
Türk geleneksel sanatlarından olan Karagöz alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak ilan edilen Metin Özlen, 82 yaşında hayata veda etti.
Özlen, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" sözlerini kullandı.
Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/sunHGqxLAk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 3, 2022
Etiketler: Fahrettin Koca
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