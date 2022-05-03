Türk geleneksel sanatlarından olan Karagöz alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak ilan edilen Metin Özlen, 82 yaşında hayata veda etti.

Özlen, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" sözlerini kullandı.