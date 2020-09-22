Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ait olduğu topraklardan İtalya'ya kaçırılan Lidya dönemine ait "Lidya Yazıtı", Bakanlığın yıllar süren titiz takibi sonucunda yurda dönüyor.

Bakanlığın bu gece Türkiye'ye getireceği Lidya Yazıtı, yarın sabah itibarıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne ulaştırılacak.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilecek törenle, İtalya'dan ülkeye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın tanıtımını yapacak.

MS 215-216 yıllarına ait olduğu üzerinde bulunan yazının transkripsiyonundan tespit edilen yazıt, törenin ardından bir süreliğine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.