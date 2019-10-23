Kültür Sanat
Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu23 Ekim 2019 Çarşamba 16:23 - Son Güncelleme 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:09
Batı Kudüs'te Bizans döneminden kalma, yaklaşık bin 500 yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen bir kilisenin kalıntıları ortaya çıkarıldı.
[Batı Kudüs/ Fotoğraf: AA]
Batı Kudüs'e bağlı Ramat Beit Shemesh ilçesinde bulunan bir kilisenin, adı bilinmeyen bir "şehidin" anısına yapıldığı belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 3 yıllık kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan kilisede kuş, meyve ve bitki motiflerinden oluşan mozaiklerin yanı sıra Yunanca yazılmış bir kitabenin de bulunduğu söylendi.
[Fotoğraf: AA]
Klasik Bizans mimarisini yansıtan kilisenin 6. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Açıklamaya göre, kazılarda bulunan eserlerin bir kısmı Batı Kudüs'teki Tevrat Toprakları Müzesi'nde bu akşam yapılacak törenle ziyarete açılacak.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
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