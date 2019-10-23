Batı Kudüs'e bağlı Ramat Beit Shemesh ilçesinde bulunan bir kilisenin, adı bilinmeyen bir "şehidin" anısına yapıldığı belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 3 yıllık kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan kilisede kuş, meyve ve bitki motiflerinden oluşan mozaiklerin yanı sıra Yunanca yazılmış bir kitabenin de bulunduğu söylendi.

[Fotoğraf: AA]

Klasik Bizans mimarisini yansıtan kilisenin 6. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamaya göre, kazılarda bulunan eserlerin bir kısmı Batı Kudüs'teki Tevrat Toprakları Müzesi'nde bu akşam yapılacak törenle ziyarete açılacak.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA