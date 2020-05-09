Haber Giriş: Kaynak: AA
Kromozom Kardeşler ilk kez TRT 2 ekranlarında
[Fotoğraf: AA]
Down sendromlu 4 bireyin hayatını konu alan "Kromozom Kardeşler" belgeseli, televizyonda ilk kez TRT 2'de yayınlanacak.
İlk gösterimi 30. Ankara Uluslararası Film Festivalinde gerçekleştirilen film, 11 Mayıs'ta saat 19.30'da TRT 2'de yayınlanacak.
Belgesel, 2016'da çektiği Down sendromlu bireyin hayatını konu alan kısa filmi "Tecahül-i Arif" ile ses getiren Hasan Kalender imzası taşıyor.
[Fotoğraf: AA]
Katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde ödülle dönen filmin yapımcılığını da Kalender üstleniyor.
"Kromozom Kardeşler", 100'den fazla madalya sahibi Milli Yüzücü H. Gökhan Kotan, ayakkabı boyacılığı yaparak evini geçindiren ve yaşlı annesine bakan Remzi Kahraman, oynadığı "Tecahül-i Arif" filmiyle ödül alan oyuncu Deniz Özkan ve minik Ali Güven'in hayatını konu alıyor.
[Fotoğraf: AA]
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