Farklı din ve kültürlerin ezgileri seslendirilecek. Hoşgörü ve birlik mesajı verilecek. Türkiye, Avrupa Günü'ne özel konser düzenleyecek.

9 Mayıs, gerek Avrupa Birliği'ne üye ve gerekse aday ülkelerde Avrupa Günü olarak kutlanıyor. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı da bugüne özel bir konser planladı.

Konser, Antakya Medeniyetler Korosu tarafından verilecek. Üç semavi dini temsil eden sanatçılar, halk ezgileri ve ilahileri seslendirecek. Yaklaşık 30 dakika sürecek konser bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Avrupa Birliği Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesinden yayınlanacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin küresel salgın döneminde daha da önem kazandığını söyledi. "9 Mayıs Avrupa Günü konseri ile hem Avrupa ülkelerine ve hem de dünyaya dayanışma mesajı veriyoruz" dedi.