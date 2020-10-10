Okuma alışkanlığı yaygınlaştırmak istediler, kitap dostlarını artırmak için bağış kampanyası başlattılar.

Aksaray Valiliği, "Kitap Aksaray" projesi ile kentin okuma aşkını ortaya çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

100 bin kitap bağışlandı

Daha çok insanı kitapla buluşturmak ve okumaya teşvik etmek için başlatılan projede, kitap bağışı için kent meydanında stantlar kuruldu. Halk projeye sahip çıktı, bağış için sıraya girdi. Bugüne kadar da 100 bin kitap bağışlandı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu projeyle ilgili, "Herkes evinde okuduğu güzel kitapları getirip buraya bırakıyor, biz de onları inşallah barkodlayacağız, komisyonumuzdan geçireceğiz ve Aksaray'ın hizmetine sunacağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Sanal kütüphaneden ücretsiz alınabiliyor

Bağışlanan kitaplar sanal kütüphanede toplanıyor. Sanal kütüphaneye üye olanlar internet sitesi üzerinden kitapları ücretsiz alabiliyor.

Kitabı alıp da okuyanlardan 15 gün içerisinde özetini sisteme yazanlar kitabın sahibi olacak.