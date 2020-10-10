"Kitap Aksaray" projesine 100 bin kitap bağışlandı
Aksaray Valiliği tarafından okumayı teşvik eden "Kitap Aksaray" projesi büyük ilgi görüyor. Binlerce kişi proje kapsamında kitap bağışı yapıyor, sanal kütüphane üzerinden de kitaplar ücretsiz olarak okuyucuları ile buluşuyor.
Okuma alışkanlığı yaygınlaştırmak istediler, kitap dostlarını artırmak için bağış kampanyası başlattılar.
Aksaray Valiliği, "Kitap Aksaray" projesi ile kentin okuma aşkını ortaya çıkardı.
100 bin kitap bağışlandı
Daha çok insanı kitapla buluşturmak ve okumaya teşvik etmek için başlatılan projede, kitap bağışı için kent meydanında stantlar kuruldu. Halk projeye sahip çıktı, bağış için sıraya girdi. Bugüne kadar da 100 bin kitap bağışlandı.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu projeyle ilgili, "Herkes evinde okuduğu güzel kitapları getirip buraya bırakıyor, biz de onları inşallah barkodlayacağız, komisyonumuzdan geçireceğiz ve Aksaray'ın hizmetine sunacağız" dedi.
Sanal kütüphaneden ücretsiz alınabiliyor
Bağışlanan kitaplar sanal kütüphanede toplanıyor. Sanal kütüphaneye üye olanlar internet sitesi üzerinden kitapları ücretsiz alabiliyor.
Kitabı alıp da okuyanlardan 15 gün içerisinde özetini sisteme yazanlar kitabın sahibi olacak.
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