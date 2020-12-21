Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kubilay Kolukırık'ın Klasik Türk Musikisi dalında şarkı ve ilahilerden oluşan 21 eseri, TRT Repertuar Kurulu tarafından kabul edildi.

Kolukırık, bestelerinin TRT repertuvarına girmesinden dolayı oldukça mutlu.

Şarkı ve ilahi olarak hazırladığı 21 eseriyle farklı zamanlarda TRT'ye müracaatta bulunduğunu anlatan Kolukırık, bestekarlardan oluşan kurulun incelemesinin ardından eserlerinin kabul edildiğini, bu başarının müzik şehri Kırşehir için önemli olduğunu söyledi.

"Besteler TRT sanatçılarda ayrı bir anlam kazanacak"

Eserlerin TRT sanatçıları tarafından seslendirilmesiyle daha çok anlam kazanacağını belirten Kolukırık, şöyle konuştu:

"En son Türkiye genelinde 450 müracaat içinde 60 eser repertuvara kabul edildi. Kırşehir'den Klasik Türk Musikisi dalında besteleri kabul edilen ilk bestekar olmaktan dolayı da mutluyum. 21 eserimizin TRT repertuvarına alınması, üniversitemizin şehrin müzik kültürüne katkısı anlamında da önemli."