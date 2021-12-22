Eren Bülbül henüz 15 yaşındaydı.

11 Ağustos 2017'de Trabzon’un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit oldu.

Film 1 Ocak'ta vizyona girecek

İki şehidin hayat hikayesi beyaz perdeye taşınıyor.

TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta gösterime girecek.

"Böyle bir kahramanı canlandırmak beni çok mutlu etti"

Eren'i canlandıran oyuncu Rahman Beşel, binlerce oyuncu arasından seçildi.

16 yaşındaki genç oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Çekimlerin 12 hafta kadar sürdüğünü belirterek, "Böyle bir kahramanı canlandırmak beni çok mutlu etti. Tabiiki duygusal anlar oluyor çünkü Eren'in kabristanlığının hemen yanı başında çekiyorsun, gerçek mekanlardasın" dedi.

Metin Dikmen'in senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini ise Özer Feyzioğlu üstlendi.

"Şehit annesini oynamak çok başka bir sorumluluktu"

Eren'in annesi Ayşe Bülbül'ü ise Mutlunur Lafçı canlandırdı.

Lafçı duygularını şöyle anlattı:

"Evladını kaybetmiş bir anneyi oynamak, şehit annesini oynamak çok başka bir sorumluluktu. Bu sorumlulukla oynamak ve seti bu şekilde idame ettirmek hepimiz için gerçekten zordu."

"TRT çok özel bir iş yaptı"

Filmde Eren'in babası rolünde olan Emir Çiçek de filmle ilgili şunları söyledi:

"Eren Bülbül'ün hayatının çekildiği bir filmde onun babasını oynamak bana gurur verdi açıkçası. İnsanın oynarken bütün duygusu değişiyor, bakış açınız değişiyor. Dijital sanatlar ve TRT aslında çok özel ve önemli bir iş yaptı."