2. Dünya Savaşı yıllarında Meclis'in olağanüstü koşullarda, kısa süreli aralıklarda çalışmasını sağlamak amacıyla yarım daire planlı yapılan, zamanla depo olarak kullanılmaya başlanan Büyük Sığınak, Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına sadık kalınarak restore edildi.

Genel Kurul Salonu olarak kullanılması planlanan geniş salonun yanı sıra toplantı, arşiv ve yazman odaları olarak kullanılabilecek küçük odaların da yer aldığı, dış duvarları ve tavanı yaklaşık 1,2 metre kalınlıkta olan sığınak, Türkiye'nin ilk dijital sanatlar sergi alanı olarak sanatseverlerin hizmetine sunulacak.

Açılışı bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılacak sergi alanında ilk olarak "Avrupa'nın 100 yaratıcı genç yeteneği" arasında gösterilen tasarımcı Tamer Nakışçı konuk edilecek.

[Fotoğraf: AA]

CerModern'in Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer'in küratörlüğünde düzenlenen ilk sergide, Nakışçı "Subliminal" adını verdiği seçkisinde yer alan dijital ve kinetik işlerini başkentlilerle buluşturacak.

Büyük Sığınak sergi alanı, 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek, "Subliminal" sergisi ücretsiz gezilebilecek.

"Yabancı ve yerli sanatçıları ağırlayacağız"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, 1924-1960'ta hizmet veren 2. Meclis binası için 1936'da bir sığınak projesi hazırlanarak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sunulduğunu onun da onayıyla başlanan inşaatın 1942'de tamamlandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni hizmet binasına geçmesiyle sığınağın da depo olarak kullanılmaya başlandığını anlatan Yazgı, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile kampüsümüzü gezerken buradaki sığınak yapısını gördüğümüzde nasıl Ankara'nın kültür sanat hayatına dahil edilebileceği konusunda çalışmalarımıza başladık. Küratör arkadaşlarımız ve sanatçılarımızla nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Ankara'da dijital, yeni medya tasarımı çalışmalarında bir mekanın olmadığını tespit ettik. Burası 1320 metrekarelik bir alan. Koridorlarıyla beraber de kullanılabilecek dijital sergi alanı yapmaya karar verdik. Yerli ve yabancı değerli sanatçılarımızı ağırlayacağız. Tüm genç arkadaşlarımızın çalışmalarını gösterebileceği etkinlikler, atölye çalışmaları planlıyoruz."

Yazgı, 23 Nisan, 29 Ekim gibi milli bayramlarda sergi alanının ruhuna uygun özel çalışmalar yapacaklarını da söyledi.