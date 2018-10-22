Kayseri Kitap Fuarı'nı 672 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 9 gün önce açılan 2. Kayseri Kitap Fuarı, Türkiye'nin önde gelen yayınevlerini, yazar ve şairleri ağırladı. Ücretsiz servislerin kaldırıldığı fuara, binlerce kişi katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2. Kayseri Kitap Fuarı'nın Kayseri'ye yakışır bir şekilde tamamlandığını belirtti. Kitap fuarıyla bir rekora imza atıldığını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Bizler 'Okuyan ve Okutan Şehir' olma hedefiyle yola çıktık. Şehrimizi en çok okuyan şehir yapma hedefiyle de yolumuza devam ediyoruz. Bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan ve güç veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Geçen yıl 582 bin kişinin katıldığı Kayseri Kitap Fuarı'na bu yıl 672 bin 524 kişi katıldı."

Kaynak: AA