  • 22 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.672
    EURO 6.508
  • BIST 94681.7
    ALTIN 222.336
Buradasınız : » » Kayseri Kitap Fuarı'nı 672 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Kitap Fuarı'nı 672 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 130 yayınevinin katılımıyla düzenlediği 2. Kayseri Kitap Fuarı, 672 bin 524 kişiyi ağırladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kayseri Kitap Fuarını 672 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 9 gün önce açılan 2. Kayseri Kitap Fuarı, Türkiye'nin önde gelen yayınevlerini, yazar ve şairleri ağırladı. Ücretsiz servislerin kaldırıldığı fuara, binlerce kişi katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2. Kayseri Kitap Fuarı'nın Kayseri'ye yakışır bir şekilde tamamlandığını belirtti. Kitap fuarıyla bir rekora imza atıldığını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Bizler 'Okuyan ve Okutan Şehir' olma hedefiyle yola çıktık. Şehrimizi en çok okuyan şehir yapma hedefiyle de yolumuza devam ediyoruz. Bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan ve güç veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Geçen yıl 582 bin kişinin katıldığı Kayseri Kitap Fuarı'na bu yıl 672 bin 524 kişi katıldı."

Kaynak: AA

Etiketler: yayınevi, Kayseri Kitap Fuarı, kayseri büyükşehir belediyesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER