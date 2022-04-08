TRT 1 yapımlarına bir yenisini daha ekledi, merakla beklenen kasaba doktoru izleyiciyle buluştu.

İlk izlemesi İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Geceye TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT yöneticileri, yapım ekibi ve dizinin oyuncuları katıldı.

"Farklı konulara odaklanan diziler yapmaya gayret ediyoruz"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT dizilerinin büyük beğeni topladığını söyledi. "2022 yılında da yeni diziler yayına girdi ve girmeye devam edecek." dedi.

"Biz özellikle dizi çeşitliliğini sağlamaya öncelik veriyoruz, önem veriyoruz. O nedenledir ki farklı konulara odaklanan dizeler yapmaya gayret ediyoruz bu yeni dönemde."

Yeni dizimiz #KasabaDoktoru’nun ???? ilk bölümünü oyuncularımız, set ekibimiz ve mesai arkadaşlarımızla izliyoruz. Hayatımızın en kritik kavşaklarındaki o mucizevi buluşmalara, fedakarlığa, gayrete ve mücadeleye tanık olacağımız dizimizin yolu açık, izleyicisi bol olsun. @trt1 pic.twitter.com/FLojzhFzrQ — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) April 8, 2022

"Sağlık çalışanlarına yönelik destek ve saygımızın nişanesidir"

Sobacı, dizinin sağlık çalışanlarına duyulan saygının göstergesi olduğunu ifade etti:

"Kıymetli sağlık çalışanlarına verdiğimiz desteğin, gösterdiğimiz saygının bir nişanesidir. Eminim ki aslında 'Kasaba Doktoru' dizimizi izleyen seyircilerimiz, hepimiz idealizm, fedakarlık, yaşam, ölüm gibi kavramlar üzerine yeniden düşünme imkanı elde edecek. Bu dizi bize bu değerli kavramlar üzerine yeniden düşünmemizi sağlayacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seyircisi bol olsun inşallah"

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren "Kasaba Doktoru" dizisi, Cuma akşamlarının bir numaralı yapımı olmaya hazırlanıyor.

Doktorların yaşadığı zorluklar anlatılıyor

Hazırlanma sürecinde eğitim aldıklarını söyleyen oyuncu Hazal Subaşı, "Onun dışında da şöyle düşündüm ben hep. Hani sanki her hastaya, her vakaya gerçekten ailesinden birini kaybediyormuş gibi en yakın arkadaşını kaybediyormuş gibi sarılmak, o aşkla bir insanı kurtarmak gibi baktım" dedi.

Hikayenin gerçek tarafının çok olacağını söyleyen oyuncu Ozan Akbaba da şöyle konuştu:

"Ele alınış biçimi, özellikle vakalarla ilgilenme şekli, hastalara yaklaşma belki de operasyonlarda, ameliyathanelerde ele alınan ameliyat sahnelerinin çok gerçekçi bilimsel dayanaklara dayanan temelleri olacak. O yüzden ciddi bir iş izleyiciyi çok güzel bir şekilde bekliyor."

Kendilerini hayat kurtarmaya adamış üç idealist doktorun hikayesinin anlatıldığı @trt1’in yeni dizisi ‘Kasaba Doktoru’ izleyiciyle buluşuyor. Oyuncuları, ilk bölümü yayınlanan diziyi @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/FVGWl0lUr5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2022

Kore yapımından uyarlandı

Kore yapımı ''Dr. Romantic'' adlı diziden uyarlanan dev yapımda, kahraman doktorların hayat hikayeleri ve meslek hayatlarında yaşadıkları zorluklar ekrana taşınacak.

Herkesin ortak bir amacının olduğunu söyleyen oyuncu Deniz Can Aktaş da şöyle konuştu:

"Biz zaten sahneleri çekerken o anlarda çok böyle birlik hissediyoruz kendimizi. Bizim için çok değerli ve hepimiz hastanelere gittik. İlk defa hastanenin içinden dışarıya bakıyoruz. Aslında bizim için de çok kıymetli bir deneyim oluyor aslında"

Bir hikaye anlatmak istediklerini aktaran oyuncu Vildan Ataser, "Bu hikayede de öncelikle biz onları anlamaya çalışıyoruz ve onları en iyi şekilde en gerçekçi şekilde en doğru şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Anlattıkça da anladıkça da onları çok daha iyi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Doktor Ali, Doktor Ömer ve idealist Doktor Leyla’yı bir araya getiren kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun mücadelesi ve her şeye rağmen insanları hayatta tutmaya çalışmaları seyirciye aktarılacak.

Başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Vildan Atasever ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru'nun yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün oturuyor. Senaryosu ise İlker Aslan ve Barış Erdoğan tarafından kaleme alındı.

Dizi,her Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de ekranlarında olacak.