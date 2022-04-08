Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dün akşamki iftar programında, tasavvuf ve klasik Türk müziği dinletisinde enstrüman çalan öğrencilerin arasına oturarak eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bu akşam burada, orkestrayı dinledik ve inşallah bu ortaöğretim öğrencileri olan bu yavrularımız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda da bize şöyle dolu dolu bir gece yaşatacaklar. Başarılar diliyorum." ifadeleriyle memnuniyetini dile getirmişti.

Sosyal medyada da performanslarıyla beğeni toplayan musiki topluluğu öğrencileri ile şef Hasan Özer, dün akşamki heyecanlarını, gelecek hedeflerini anlattı.

Okulun ilk mezunlarını bu yıl vereceğini ifade eden Özer, "Kurulduğumuzda hayalimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser vermekti. Bunu gerçekleştirdik." dedi.

Gençlerin Türk müziği ve Türk sazları ile ilgilenmesinin çok değerli olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı kendi kültürleriyle barışık hale getirmeye çalışıyoruz. Kendi müziğimizin kendi kültürümüzün aslında çok değerli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Okulumuzda geleneksel Türk müziği ve dini musiki temelli eğitimler veriyoruz. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz, konservatuvarlara gidebilirler, müzik öğretmenliği bölümlerine de yerleşebilirler. Hem sanatçılık hem de öğretmenlik boyutuyla geleceğe dönük büyük bir adım atıyorlar. Ben de dini musikiyle ilgileniyorum. Çeşitli kanallarda programlar yapıyoruz. Eğitmenlerinin de bu camiada olması ve örnek olması da çok önemli aslında, ben kendi sanatımı icra ediyorum."

"Kendi müziğimizi önceleyerek dünyaya bir değer katmak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini dinlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Hasan Özer, o anları şu sözlerle aktardı:

"Bize doğru yürüdüğünde önce şaşırdık. Çocuklarımızın arasında oturup müziğe eşlik etti ve sonrasında istekte bulundu. Bizim için tam bir meşk ortamıydı. 'Sevdim Seni Mabuduma' isimli eseri seslendirirken keman ve kanun taksimi istedi. Bizim önerimiz üzerine tambur da dinledi. Koroyu dinledikten sonra solo istedi. Soloda Ubeyd isimli öğrencimiz, 'Fikrimin İnce Gülü'nü seslendirdi. Ubeyd'in özel bir isteği oldu, sadece fotoğraf çektirmek istedi."

Yavaş yavaş Türkiye geneli hem de ülke dışı etkinliklere katılmaya başlayacaklarını ve bu konuda teklifler aldıklarını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Özellikle Fransa ve Almanya gibi ülkelerde konserlerimiz olacak. Musikiyi, diğer müzik türleri ile sentezleyerek de icra ediyoruz. Örneğin Bach-Itri projesi içinde yer alacağız. Yani Batı müziği eserlerini Türk müziği formatında veya Türk müziği eserleri ile Batı müziği eserlerini iç içe seslendireceğiz. En yakın süreçte Üstat Göksel Baktagir'in bestelerinden oluşan bir usta-çırak konseri yapmak istiyoruz. Kendisi de katılırsa çok mutlu oluruz. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın büyük salonunda bir konser istedi bizden, onun hazırlıklarına da kendisi söyler söylemez başlamış olduk. Kendi müziğimizi önceleyerek, dünyaya bir değer katmak istiyoruz. Büyük salonlarla ülkemizin en değerli sanatçı gençlerini buluşturmak istiyoruz."

Okul Müdürü Nadi Çakır da öğrencileri geleceğin gerçek sanatçıları olarak hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

"'Siz de kemanı ağlatabiliyor musunuz?' diye sordu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda yanına oturduğu ve sohbetleri kameralara yansıyan 11'inci sınıf öğrencisi kemani Emir Yaşamışoğlu ise çok heyecanlandığını ifade etti. Erdoğan'ın derslerini sorduğunu aktaran Yaşamışoğlu, "Keman taksimi yapan abiniz gibi siz de kemanı ağlatabiliyor musunuz" diye sorduğu anların kameralara yansıdığını ifade etti.

İftar programında, solo "Fikrimin İnce Gülü" eserini seslendiren 11'inci sınıf öğrencisi Ubeyd Gökdoğan, "Öncelikle konservatuvarı kazanarak, Türk musikisi bölümünde eğitim almayı, ardından da TRT'de çalışmayı ve müzik öğretmeni olmak istiyorum. Benim gibi görmeyen arkadaşlarıma ney üflemeyi öğretmek istiyorum." diye konuştu.

Topluluk üyelerinden İsmail Karakaş, müzikle 7'nci sınıfta tanıştığını ve yetenek sınavıyla okula başladıklarını belirterek, "Ritim ve piyano çalıyorum, nota eğitimi alıyorum. Okul bittikten sonra müzik öğretmeni olmak istiyorum." dedi.