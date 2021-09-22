Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Karakuş Tümülüsü'nde başlanan jeoradar ve jeofizik çalışmalarında, Kommagene Kralı Antiochos'un eşi İsas, kızı Antiokhis ve torunu Aka'ya ait mezarların bulunduğu yer tespit edildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Kommagene Kralı 2. Mithritades tarafından yaptırılan, bir nevi kraliçeler mezarlığı olarak adlandırılan tarihi tümülüsün 2 bin yıldır gizemini koruduğunu vurguladı.

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Kazı çalışmalarına başlanacak

Buradaki tarihi sırları çözmek ve mezarlara ulaşmak için izinleri alarak çalışmalara başladıklarını anlatan Çuhadar, şunları söyledi:

"Araştırma alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak vaziyet planında da gösterilen ayrı lokasyonda jeoradar ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen GPR verilerinden, veri işlem aşamalarından sonra iki boyutlu yer altı görüntüleri elde edilmiştir. Kommagene Krallığı'nın Kraliçeler Mezarlığı olarak adlandırılan 2 bin yıllık tarihi Karakuş Tümülüsü’nde jeoradar ve jeofizik çalışmaları tamamlanmış olup, gelen raporlar doğrultusundan arkeolojik yapı kalıntılarına ulaşılmıştır. 2022 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınacak kazı ve sondaj izinlerinin sonucunda tarihi tümülüste kazı çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir."