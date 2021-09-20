Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tiyatro sezonuna 17 prömiyerle başlayacak Devlet Tiyatroları (DT), 21 Eylül'den itibaren sanatseverlerle buluşacak.

Uzun bir aranın ardından seyircisini salonlarında ağırlayacak DT, yeni sezonunun ilk biletlerini internet üzerinden ve DT gişelerinden 18 Eylül’de satışa sunacak.

DT, 2021-2022 sanat sezonunda açık hava mekanlarını kullanmaya devam ederken, salonları da küresel salgın tedbirleriyle kullanıma açacak. Koltuklar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecek. Salonlara maskesi olmayan izleyiciler alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak, izleyiciler etkinliklere aşı kartlarını ya da en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini göstererek girebilecek. Oyunlar sergilendikten sonra da salonlar dezenfekte edilecek.

Yeni sezon için kostüm mesaisi sürüyor

Dekorlar, peruklar, aksesuarlar...

Tiyatro perdesinin büyülü dünyasında oyunculara eşlik eden her detay devlet tiyatrolarının Ankara'daki atölyelerinde özenle hazırlanıyor.

250 kişilik ekip ter döküyor

Devlet Tiyatroları Sanat Teknik Müdürü Hakan Özdemir, müdürlüklerinde bulunan 19 atölyede oyuncuların kostümlerinin dikildiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında sahnelenen oyunların kusursuz bir şekilde hazırlanması için perde arkasında 250 kişilik ekip ter döküyor.

Atölyelerde çalışmalar 12 ay boyunca aralıksız devam edecek.