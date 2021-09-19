Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göbeklitepe'nin ödüllü fotoğrafları İzmirlilerle buluşacak
[Fotoğraf: AA]
"Göbeklitepe" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar İzmir'de sergilenecek.
Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince geçen yıl düzenlenen ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen "Göbeklitepe" fotoğraf yarışmasında, dereceye giren fotoğraflar sanatseverlerle buluşacak.
Sergi, 22 Eylül Çarşamba günü 18.30’da Kültürpark'ta olacak.
Şanlıurfa'ya özgü "sıra gecesi" etkinliği ve çiğ köfte ikramı eşliğinde açılışı gerçekleştirilecek sergi, 29 Eylül Çarşamba gününe kadar görülebilecek.
Etiketler: İzmir
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