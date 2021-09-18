19-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Amerikalı Osmanlılar” sergisi, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ABD’ye gitmiş ve zamanla orada kendi has bir dünya kurmuş Osmanlı vatandaşlarının izini sürecek.

“Amerikalı Osmanlılar” sergisi, kaybolan bir dünyayı, savaşlarla, salgınlarla, doğal afetlerle ve diplomatik krizlerle değişen hayat hikayelerini günışığına çıkaracak.

“Efsanelerle Ayasofya”

19-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Efsanelerle Ayasofya” sergisi ise 1.500 yıla yaklaşan geçmişiyle Ayasofya’ya farklı bir açıdan bakmayı sağlayacak bir zaman yolculuğu sunacak.

Ayasofya ile ilgili efsanelerin neo-klasik tarzdaki illüstrasyonlarla yeni bir yorumla resmedildiği sergideki illüstrasyon çalışmalarında pek çok tarihi karakter, hikâye, mekân ve öğe yer alacak.

Ayasofya’nın bu zamana kadar hazırlanmış en detaylı kronolojisinin yanı sıra 1.500 yıllık mimari ve toplumsal tarihini anlatan iki adet sanal gerçeklik içeriği ile sergide, Ayasofya’nın yağmalara, talanlara, yıkımlara, depremlere rağmen yüzlerce yıldır ayakta kalan mimarisi, eşsiz tarihi ve efsaneleri yeni teknolojiler eşliğinde deneyimlenebilecek.

“Efsanelerle Ayasofya” sergisi, New York’un ardından 11 Ekim-15 Kasım tarihlerinde İstanbul’da Ayasofya Camii avlusunda da gerçekleştirilecek.

