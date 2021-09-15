İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su altı kazı ve araştırma çalışmaları müdürlük başkanlığında yürütülüyor.

Kerpe'de yapılan su altı kazısı, Karadeniz kıyılarında yapılan ilk su altı kazısı olması açısından önem taşıyor.

Kazı başkanlığını Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük üstleniyor, dalış programı ise uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Deniz müzesi oluşturmayı hedefliyorlar

Çalışmalara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Düzce Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Watsan Elektrik ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu da destek veriyor.

Müdürlüğün açıklamasında, "Kazı sonrası bölgede bulunan su altı kültür varlıkları tespit edilecek. Öte yandan Antik dönemden Osmanlı dönemine kadar deniz ticaret rotasının ve özellikle bu ticarete dair yoğun izler taşıyan bölgelerin tespitinin yapılması, bu tespitlerle bölgedeki alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve turizm potansiyelinin artırılması projenin en önemli hedeflerinden" sözlerine yer verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, kazı çalışmalarının ekim ayına kadar devam edeceği bilgisini verdi. Taşdelen, bir deniz müzesi oluşturmayı ve Kandıra bölgesindeki turizme çeşitlilik katmayı hedeflediklerini söyledi.