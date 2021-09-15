Geçtiğimi yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen "Hive - 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış etkinliği 500'e yakın sanatçının katılımıyla Özbekistan'ın Hive şehrinde bulunan tarihi İç Kale'de düzenlendi.

Tören nedeniyle Hive şehri açık hava gösteri alanına dönüşürken, etkinliğe katılan sanatçılar İçan Kale'nin tüm sokaklarında birer sahne oluşturarak geleneksel müzik ve dans gösterileri sergiledi.

Çeşitli etkinlikler düzenlendi

Etkinlik kapsamındaUluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY)üzenlediği Türk Dünyası Kültür Başkenti Fotoğraf Sergisi'nin açılışı da yapıldı.

Türk coğrafyasından önemli fotoğraf sanatçılarının eserlerinin yer aldığı sergide, TÜRKSOY’un Kültür Başkenti bayrağını dalgalandıran şehirlerin fotoğraf kareleri de sergilendi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Özbekistan’ın geleneksel motiflerini yansıtan kreasyondan oluşan defile de düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

"Türk Dünyası Kültür Başkenti büyük coşku yarattı"

Açılış töreninde konuşan Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abduhakimov, Hive’nin 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinden dolayı TÜRKSOY’a teşekkür etti.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı ise teşkilatın Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasının Türk coğrafyasında büyük coşku yarattığını belirtti.

Çakıcı, "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hive’de Türk Dünyası’nı buluşturan bu etkinlikte bir arada bulunmaktan memnuniyet duymaktayız." dedi.

"Hive insanlığın önemli şehirlerinden biri"

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimlerden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Gabriela Ramos da tarihi Hive şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hive’nin insanlığın önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Çakıcı, "Hive- 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" beratını Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov ve Hive Belediye Başkanı Timur Davletov'a takdim etti.

[Fotoğraf: AA]

Etkinlikte sahne alan sanatçılar Özbekistan’ın çeşitli müzik ve dans gösterileri ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Macaristan gibi farklı coğrafyalardan örnekler sergiledi.

Etkinlikte Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Bakanı Kayrat İmanaliyev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdıralı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ve diğer kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

2019’da Kırgızistan’ın Oş şehrinde yapılan TÜRKSOY 37. Dönem Toplantısı’nda "Hive - 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olarak ilan edilirken, bununla ilgili etkinlikler COVID-19 nedeniyle geçen sene yapılamamıştı.