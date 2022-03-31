TRT 1'de çarşamba akşamlarına damga vuracak yepyeni bir dizi başladı: Kara Tahta...

Yarım kalan aşk ve geçmişi arasına sıkışan idealist öğretmen Atlas ile sevgisini yıllarca derinlere gömen Irmak’ın hikayesi ilk bölümüyle büyük ilgi gördü.

İlk bölüm izlemesi de çekimlerin yapıldığı Edirne'deki Trakya Üniversitesi’nin Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Geceye TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, Edirne Valisi Ekrem Canalp, TRT yetkilileri, yapım ekibi ile oyuncular katıldı.

TRT'den hayata dokunan diziler

TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, "Hikayelerimizi seçerken de rol model olarak gördüğümüz, çok kıymetli çok saygı değer, hepsi eli öpülesi aslında tüm öğretmenlerimize bir saygı duruşu niteliğindeki yapımımızla uzun süren bir çalışma döneminin ardından bu akşam ekranlarda buluşacağız. Gerçekten insana dokunan, öğretmenlerimizi layıkıyla temsil eden, her birimizin hayatında bir yansımasını bulduğumuz bir hikayemiz Kara Tahta. Onun dışında tabi bundan dolayı çok heyecanlıyım. Önümüzdeki hafta da bambaşka bir yapımla inşallah 8 Nisan Cuma gününde ‘Kasaba Doktoru’ adında bir başka yapımımız olacak ekranlarımızda, orada yine özellikle pandemi döneminde sonra geldiğimiz yaklaşık 2 yıl candaş bir şekilde hepimizin sağlığıyla alakalı o önemli dokunuşlara sahip yine toplumdaki öğretmenlerimiz kadar kıymetli doktorlarımızı tıp çalışanlarımızı temsil edeceğine inandığımız bir dramamız daha gelecek" sözleriyle görüşlerini paylaştı.

TRT 1’de ekrana gelen dizide Miray Daner Irmak, Furkan Andıç da Atlas karakterine hayat veriyor.

İkili duygusal yönü ağır basan bir hikayenin kahramanları olarak izleyici karşısına çıktı.

Oyuncuların büyük heyecanı

Miray Daner, "Güzel, heyecanlı, naif bir hikayeyi dediğim gibi anlatıyoruz. Hikaye içinde hikaye olan bir iş yapıyoruz. İçinde olmaktan tabi çok mutluluk duyuyorum. Daha önce de dediğim gibi çok değerli ekip arkadaşlarım var" sözleriyle duygularını paylaştı.

Furkan Andıç ise, "Kendi yarasının da iyileştirmenin yolunu sadece başkalarına iyi gelmek olduğunu keşfetmiş bir karakter. Bu anlamda benim için çok kıymetli. Ve bu mesajı izleyen insanlara, izleyicilerimize verebileceksem ne mutlu bana" dedi.

Bir diğer oyuncu Cengiz Bozkurt, "Kendilerini bulabilecekleri duygusal ortaklık yaşayabilecekleri bir hikayeyi TRT aracılığıyla sunabiliyoruz. Bu benim için hikayenin en heyecan verici kısmıydı" açıklamasını yaptı.

Kerem Arslanoğlu da "Karakter bence heyecan verici çünkü ucu bucağı yok. Kötü karakter diye adlandırılıyor ama şahsen ben ele alırken mazlum bir karakter olduğunu düşünüyorum" sözleriyle duygularını paylaştı.

Çekimleri Edirne'de yapılıyor

Kara Tahta, Edirne'nin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Çekimleri kentin tarihi ve kültürel alanlarında devam ediyor.

Aynı zamanda 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi ana öykünün işlendiği okul olarak karşımıza çıkıyor.

Her çarşamba TRT 1 ekranlarında

Senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini Ender Mıhlar üstleniyor. “Kara Tahta” her çarşamba akşamı saat 20.00’de TRT1 ekranlarında olacak.