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Kültür-Sanat
TRT Haber 28.03.2024 20:04

'Kaplumbağa Terbiyecileri' komşu oldu

'Kaplumbağa Terbiyecileri' komşu oldu. Osman Hamdi Bey'in birer yıl arayla yaptığı tablolar İstanbul Beyoğlu'nda sergileniyor.

Deniz İyidoğan
Deniz İyidoğan

Tanzimat Dönemi'nin yetiştirdiği bir Osmanlı aydını, arkeolog, ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey'in 1906 yılında yaptığı 'Kaplumbağa Terbiyecisi' Türk resim sanatının en önemli eserlerinden.

2005'ten bu yana Pera Müzesi'nde sergileniyor.

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Zeynep İnankur, "Çok büyük boyutlu bir tablo. Tabloda Osman Hamdi Bey, Bursa Yeşil Camii'nin üst katını dekor olarak kullanıyor. Kemerin üstünde. Kalplerin şifası sevgiliyle buluşmaktır. Sevgili Hz. Muhammed'i kastediyor. Böyle bir yazıt var kemerin üzerinde" sözleriyle eseri anlattı.

Eserinde model kendisiydi

O, eserlerinde model olarak kendini kullandı. Tablodaki uzun, kenarı işlemeli kırmızı elbisenin esin kaynağı da dervişler.

Eser Paris'te 'Kaplumbağalı Adam' ismiyle sergilendi.

İnankur, "Osman Hamdi Bey bu tür tablolarını ki çoğu anıtsal boyutta tablolar. Burası için yapmıyor, yurt dışı için yapıyor. Batı'da satılmak, Batı'da sergilenmek üzere yapıyor. Hatta demin birlikte baktık resmin altında imzası var. İmza Latin harfleriyle yapılmış. Osman Hamdi ve sonunda i ile bitmez y ile biter. Neden y ile bitiyor? Çünkü batılı daha iyi telaffuz edebilsin Hamdi ismini diye" açıklamasını yaptı.

2 tablo birbirine komşu oldu

Tablonun ikinci versiyonu, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonuna geçen haftalarda katıldı. Osman Hamdi'nin 2 kıymetli eseri artık birbirine birkaç dakikalık mesafede.

Eserler ilk bakışta benzer görünse de farklılıklar var. Kaplumbağaların sayısı, testi detayı onlardan bazıları.

Kamera: Mustafa Oğuz
Kurgu: Ufuk Özenateş

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