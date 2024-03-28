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Kültür-Sanat
TRT Haber 28.03.2024 12:00

Kitapların yeniden hayat bulduğu atölye: Kitap Şifahanesi

İstanbul Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliği yaptığı Kitap Şifahanesi’nde, zarar gören nadir eserlerin onarımı özenle yapılıyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
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İstanbul'un en büyük kütüphanesi, Rami Kütüphanesi... Yüzlerce yıllık yazma eserlere ev sahipliği yapan Rami Kütüphanesi'nin içinde bir de Kitap Şifahanesi bulunuyor. Şifahanede nadide yazma eserler, kitap ve belgelerin onarımı aylar süren çalışmalarla yapılıyor. Kütüphaneler Haftası kapsamında Rami Kütüphanesi'ni ziyaret ettik ve Kitap Şifahanesi'ndeki restorasyon çalışmalarını izledik.

Şifahaneye onarımiçin gelen eserler titizlikle elden geçiriliyor.

Önleyici koruma ilkeleri kapsamına uygun depolama alanlarında muhafaza edilen eserler, 74 kişilik restorasyon ekibi tarafından yeniden okunabilir hale getiriliyor.

Kitapların yeniden hayat bulduğu atölye: Kitap Şifahanesi

Şoklama ile temizleniyor

Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar, Süleymaniye’de başlattıkları bu çalışmayı 11 yıldır devam ettiklerini anlatıyor.

Kendilerine bağlı 18 yazma eserler kütüphanesinin olduğunu belirten Baydar, bu kütüphanelerde ilk olarak restorasyon önceliği olan eserleri ele aldıklarını söylüyor.

“Yazma eserler özellikle dışarıdan geliyorsa derin dondurucu operasyonundan geçiriyoruz. Böylece böcek larva ve yumurtaları öldürülmüş oluyor.”

Şifahaneye gelen eserlerin restorasyon çalışmaları ise somut olarak bundan sonra başlıyor.

Kitapların yeniden hayat bulduğu atölye: Kitap Şifahanesi

"Randevulu ya da değil, kapımız herkese açık"

Atölyeye giriş yapan eserlerin önce fotoğraflama işlemleri yapılıyor.

Kuru temizlemenin ardından analize gönderilen eserler için kullanılacak malzemeler belirleniyor. 

“Metin kısmı ayrı, cildi ayrı çalışılıyor. Daha sonra birleştirilip sonuç belgeleri çıkartılıyor. Tekrar fotoğrafları çekilip dijital olarak kütüphanelere gönderilmek üzere hazırlanıyor. Her birini kendi özel kutusuna koyup gönderileceği kütüphaneye doğru yola çıkartıyoruz.”

Baydar, ziyaretçilere kapılarının her zaman açık olduğunu söylüyor.

“Kütüphane Haftası’nda insanlar bol bol ziyaret ederek bir farkındalık yaratsınlar. Randevulu ya da randevusuz buraya gelebilirler. Elimizden geldiği kadar tezgahta olan işlerle yardımcı olmaya çalışırız.”
 

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