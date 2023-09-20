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Kültür-Sanat
TRT Haber 20.09.2023 05:41

İstanbul'da 'Buğday Tanesi'ne özel gösterim

Henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangında ellerini kaybetti. Ancak o, mücadeleyi bırakmadı. Engelli milletvekili Serkan Bayram’ın hukuk fakültesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne uzanan hikayesini anlatan “Buğday Tanesi” filminin özel gösterimi İstanbul’da yapıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın, engelleri aşarak hukuk fakültesini bitirip Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne uzanan hikayesi Buğday Tanesi filminin yolculuğu sürüyor.

Filmin özel gösterimi Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı.

Kumkapı’da Mesrop Mutafyan Kültür Merkezi’ndeki gösterime çok sayıda davetli katıldı. Davetliler arasında İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da vardı.

Filmin sinemalarda gösterildiğini hatırlatan Bayram, "6 Şubat depreminden sonra deprem bölgesinde gösterildi. Ampute kalabilecek kardeşlerimiz için umut olma.10 milyon engellimiz var onlar için umuttur. Aileleri için umuttur. Engelli olmayanlarımız için empatidir. Şükürdür. Yaklaşım tarzıdır. Dünyaya da açıldı film en büyük en büyük dijital medyada. 1 buçuk milyar dünya nüfusuna yıl sonu itibariyle ulaşmış oluyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.

Vali Gül: Ülkemizdeki barış iklimi açısından çok kıymetli 

İstanbul Valisi Davut Gül, "Cumhurbaşkanımızın bu anlamda sağladığı imkanlarla sıfırdan Meclise kadar taşınan yol hikayesinde bugün Patrikhane’nin ev sahipliğinde bunu göreceğiz. Kardeşliğimiz açısından, ülkemizdeki barış iklimi açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, iyiliğin birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Kötülük gibi iyilik de bulaşıcıdır. Serkan Bey’in iyi yüreği, örnek hayatı bize bulaşsın istedik. Bizim Ermeni cemaati de ondan etkilensin derslerini alsın istedik" dedi.

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