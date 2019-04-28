11'inci TRT Uluslararası Belgesel Günleri birbirinden özgün filmlerle devam ediyor. İstanbul'da 101 ülkeden 90'a yakın yapım izleyiciyle buluşuyor. Üstelik 6 salondaki gösterimler ücretsiz.

Belgeselciler, belgesel severler TRT şemsiyesinde bir araya geldi. TRT Uluslararası Belgesel Günleri 3'üncü gününde de birbirinden farklı yapımları izleyiciye sunuldu.

Gösterimlerin ana üssü TRT İstanbul Radyoevi. Bunun yanında İstanbul'da 5 salonda daha gösterimler sürüyor. Günde ortalama 30, toplamda ise 86 belgesel izleyiciyle buluşuyor.

Belgesel günleri sadece gösterimlerle de sınırlı değil. Yapımcı ve yönetmenle söyleşiler, panel etkinlikleri ile interaktif bir ortam oluşturuluyor.

4 kategoride ödül verilecek

Gösterim programı ve ayrıntılı bilginin "www.trtbelgesel.com" adresinde yer aldığı Belgesel Günleri, 29 Nisan'da kazananların açıklanacağı ödül töreniyle sona erecek. Bu yıl 101 ülkeden bin 397'si uluslararası kategoride toplam bin 605 filmin başvuru yaptığı yarışmada, Ulusal Yarışma Profesyonel, Öğrenci Filmleri, Uluslararası Yarışma ve Proje Destek Yarışması kategorilerinde çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: TRT Haber