Dünyanın imparatorluk müzeleri arasında yer alan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yakında yeni sergi salonları açacak.

Restorasyon ve konservasyon süreçleri tamamlanan yaklaşık 5 bin eser, sergilenmeye hazırlandı. Kültür ve sanat tutkunları bu eserlerle ilk kez buluşacak.

Eserler arasında, heykeltıraşlığın 2 bin 500 yıllık gelişimini gözler önüne seren objeler yer alıyor.

"Heykeltıraşlık tarihinin tarihi serüveni seyri burada"

İl Kültür Ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Antik Çağ'dan sonra Helenistik dönemde başlayan ve MS. 5. yüzyıla kadar geçen süreçte Helenistik dönem, erken Roma ve Roma İmparatorluk Devri eserleri sergileniyor. Heykeltıraşlık tarihinin tarihi serüveni seyri burada ortaya konuluyor" diye konuştu.

İlk imparator Augustus’tan başlayarak Roma imparatorları ve ailelerine ait portre büst veya heykel başları, kronolojik olarak hazırlandı.

"En zengin imparator galerisi"

Coşkun Yılmaz, sergide Roma imparatorlarının heykel başlarının da sergilendiğini söyledi:

"26 tane Roma imparatorunun heykelinin başı yer alıyor. Bu aslında aynı zamanda dünyanın en zengin imparator galerisi özelliği de taşıyor."

Heykellerin yanı sıra, dünyanın sayılı sikke koleksiyonlarından olan Yunan ve Roma sikkeleri de ilk defa sergilenecek.

"Tarihi objeler, eserler, simalar, portreler esas alındı"

Eserlerin daha iyi anlaşılabilmesi için o dönemi yansıtan tematik resim panoları da hazırlandı.

Yılmaz, bu resimlerin uzmanlar tarafından titizlikle hazırlandığını anlattı:

"Tabii bu resimler hazırlanırken hayali bir resim değil müze uzmanlarımızın büyük gayretleriyle ortaya koydukları tarihi objeler, eserler, simalar, portreler esas alınarak bu eserler hazırlanmış oldu."

"Anadolu'nun Üç Mermer Kenti; Afrodisias, Efes ve Milet" de anlatımlarda yerini aldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla açılacak 5 yeni sergi salonu, yakında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Kamera: Ahmet Bağış

