Vefatının 700. yılında büyük Türk şairi Yunus Emre’yi anmak amacıyla başlatılan “Selam Olsun” projesinin Balkanlardaki dördüncü durağı Üsküp oldu.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlik, tarihi Kurşunlu Han’da gerçekleşti.

Etkinliğin içeriğiyle ilgili bilgi veren Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Serhat Kula, "Hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekecek birçok faaliyet var. Tabi Yunus Emre'nin şiirlerini anmak, onların sözlerinden oluşan eserleri dinlemek ayrıca bir özellik" dedi.

Yunus Emre şiirleri okundu

"Selam Olsun" gecesinde sanatçı Alper Tuna, Anadolu türkülerinin yanı sıra bestelediği Yunus Emre şiirini de seslendirdi. Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez oyunlarından Karagöz-Hacivat ve kukla gösterileri, özellikle minik misafirlerin ilgi odağı oldu.

Orta Asya müziğinin usta sanatçısı Arslanbek Sultanbekov da, dombrası ile geceye renk kattı.

Arslanbek Sultanbekov, "Ben çok mutluyum. Bugün Makedonya'dan geldim. Kardeşleri, soydaşları gördük. "Selam Olsun" çok güzel bir proje" açıklamasını yaptı.