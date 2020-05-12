Kültür ve Turizm Bakanlığı, hüsn-i hat sanatının inceliklerini anlatan bir tanıtım filmi hazırladı. Filmde, Çamlıca Camii ile İstanbul'un tarihi mekanlarından görüntüler yer alıyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Mürekkebin İzi" adlı sergide teşhire sunulan el yazması Kur'an-ı Kerim görüntüleri de bulunuyor.

Filmde, Türkiye'nin Yaşayan İnsan Hazineleri'nden, klasik kitap sanatçısı, hattat Uğur Derman ile hattatlar Hasan Çelebi ve Fuat Başar'ın da anlatımlarına yer veriliyor.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan, yaklaşık 10 dakikalık filme Bakanlığın "aregem.ktb.gov.tr/TR-261905/hat-sanati.html" adresinden ulaşılabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Geçmişten geleceğe ışık tutuyor

Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazabilme gayretinden doğan ve estetik değerler dikkate alınarak ölçülü ve nispetli bir şekilde kamış kalem ve is mürekkebiyle yazı yazma sanatı olan "hüsn-i hat"ın tarihi, dini ve sanatsal olarak geçmişten geleceğe ışık tutuyor.

Yüzlerce yıldır mimaride de sıklıkla kullanılan bu sanat kapılarda, duvarlarda, mihraplarda, minberlerde ve kubbelerde hayranlık uyandırırken, insanların, verilmek istenen mesajı sevgiyle okumalarına da vesile oluyor.

Hüsn-i hat, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedilmek üzere mart ayında dosya olarak sunulmuştu.

[Fotoğraf: AA]

"İlgi duyan herkes için dikkat çekici yanları bulunuyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, ulusal dosya olarak UNESCO'ya sundukları hüsn-i hat sanatının, adaylık sürecinde ve temsili listeye kayıt aşamasından sonra ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak üzere bu filmi hazırladıklarını söyledi.

İbiş, kimi zaman küçük boyutlarda kimi zaman da anıtsal bir şekilde yazılan ve toplumsal hafızanın önemli bir parçasını oluşturan bu sanatın anlatıldığı filmde, başta gençler olmak üzere hüsn-i hat sanatına ilgi duyan herkes için dikkat çekici yanların bulunduğunu belirtti.