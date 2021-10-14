Geçtiğimiz ay yeni kimliği ve dopdolu içerikleriyle yeni yayın dönemine başlayan TRT Radyoları, yeni içeriklerini dinleyicileriyle buluşturuyor. Sevilen yazar İskender Pala’nın yazdığı "Nizâmü’l-Mülk" oyunu, Mine Artu Mutlugün’ün uyarlamasıyla 6 bölümden oluşan 'Arkası Yarın' kuşağında mikrofona aktarıldı.

Deneyimli tiyatrocu Ali Düşenkalkar’ın yönettiği oyunda, Adnan Biricik, Berk Avcı, Mutlu Albayram, Sefa Zengin, Aziz Güngör, Gazanfer Ündüz, Mert Doğan, Oya Prosciler, Birtanem Candaner, Can Tarakçı, Bertan Dirikulu, Bulut Akkale, Egemen Ulaş Önkal, Ali Varol, Aliye Uslu ve Eymen Kara sesleri ile oyuna ustalık kattı.

"Nizâmü’l-Mülk" karakterini TRT 1’in geçen sezon ilgiyle izlenen Uyanış: Büyük Selçuklu ve kasım ayında TRT 1’de yayınına başlanacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinde Nizâmü’l-Mülk karakterini canlandıran Mehmet Özgür seslendirdi.

Nizâmü’l-Mülk’ün Bâtınîlik oluşumuna karşı mücadelesini anlatıyor

Oyun, Büyük Selçuklu Devletinde uzun süre vezirlik görevi yürüten Nizâmü’l-Mülk’ün, Sultan Melikşah döneminde devlet için büyük bir tehdit olarak ortaya çıkan Hasan Sabbah ve onun kurduğu Bâtınîlik oluşumuna karşı mücadelesini anlatıyor.

Arkası Yarın kuşağında dinleyiciyle buluşacak olan “Nizâmü’l-Mülk” oyunu ilk bölümüyle 16 Ekim Cumartesi gününden itibaren 6 gün boyunca saat 09.40’da TRT Radyo 1’de yayınlanacak.