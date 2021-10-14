Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca (DünyaKİV) 4-12 Kasım'da Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda düzenlenecek.

Akademisyenler Fulten Larlar ile İclal Can Gürbüz ve DünyaKİV Başkanı İrfan Demirkol'dan oluşan ön seçici kurul, Ulusal Uzun Film Yarışması'na başvuran 55 film arasından yarışacak 10 filmi belirledi.

Buna göre, Emre Kayiş yönetmenliğindeki "Anadolu Leoparı", Fikret Reyhan imzalı "Çatlak", Erdem Tepegöz'ün yönettiği "Gölgeler İçinde", Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında", Erkan Tahhuşoğlu imzalı "Koridor", Muhammet Çakıral'ın yönettiği "Lacivert Gece", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı", Aydın Orak'ın yönettiği "Sabırsızlık Zamanı", Çağıl Bocut'un "Sardunya" ve Tufan Taştan imzalı "Sen Ben Lenin" Ulusal Uzun Film Yarışması'nda yarışacak.

"En İyi Film" ve "Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film" ödüllerinin de arasında yer aldığı 12 kategorideki ödüllere akademisyen ve medya sanatçısı Andreas Treske, sanat yönetmeni Meral Efe Yurtseven, oyuncu Selen Uçer, yönetmen Seren Yüce ile yazar ve yönetmen Vecdi Sayar'dan oluşan ana jüri karar verecek.

"En İyi Film"e 50 bin lira, "Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film"e ise 20 bin lira ödül verilecek.

SİYAD En İyi Film Ödülü'ne karar verecek SİYAD jürisi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

"En İyi Kısa Film"e 10 bin lira ödül

Ulusal Kısa Film Yarışması'na başvuran 301 film, akademisyen Gizem Akgülgil, yazar ve yönetmen Gülden Treske ile Festivalin Onursal Başkanı Oğuz Onaran'dan oluşan ön seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Buna göre Nuri Cihan Özdoğan'ın "Aynı Gecenin Laciverti", İnan Erbil'in "Belki Bir Gün Gideriz", Mahsum Taşkın'ın "Binbir Gece", Fehmi Öztürk'ün "Bir Annenin Sonatı", Emir Aytemür'ün "Buz İçin Çığlık", Okan Aygün'ün "Güzel Havalar", Ömer Faruk Yardımcı'nın "Hasat", Abdullah Şahin'in "Hemnefes", Doğan Belge'nin "İnşaattaki", İlker Köklük'ün "Konsensüs", Meriç Atalar ve Isabel Loyer'in birlikte yönettikleri "Med Cezir Tango", Merve Bozcu'nun "Plastik Rüya", Can Merdan Doğan'ın "Stiletto", Doğuş Özokutan'ın "Teslimat" ve Onur Güler'in "Yara" filmleri 10 bin lira değerindeki "En İyi Kısa Film" ödülü için yarışacak.

Yarışmaya seçilen 15 film, oyuncu Alican Yücesoy, senarist ve yönetmen Banu Sıvacı ile senarist, yönetmen Müfit Can Saçıntı'dan oluşan ana jüri tarafından değerlendirilecek.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 11 aday

Akademisyen, senarist, yönetmen Enver Özüstün, yönetmen Hacer Yıldız ve akademisyen, yönetmen Önder Özdem'den oluşan ön seçici kurul, Ulusal Belgesel Film Yarışması'na başvuran 103 filmden 11'ini seçti.

Buna göre, Zafer Sevener ve Sibel Sümer'in birlikte yönettikleri "Araya Korona Girmeseydi…", Fevzi Baran'ın "Baba Ne Oldu?", Aslı Akdağ'ın "Bekleyiş", Mehmet Emin Öztürk'ün "Doğu’nun Işığı", Kurtuluş Özgen'in "Habitus of Self 'alçak sesle'", Mustafa Aydın'ın "Haymatlos", Ulaş Tosun'un "Merhaba Canım", Mehmet Emre Battal'ın "Muhtaç", Doğuş Algün'ün "Sıcak Yatak", Metin Avdaç'ın "Tipi" ve Ahmet Necdet Çupur'un "Yaramaz Çocuklar" adlı belgeselleri festivalde yarışacak.

Belgesel yönetmenleri Güliz Sağlam ve Mustafa Ünlü ile akademisyen Özgür Yaren'den oluşan ana jüri, 20 bin lira değerindeki "En İyi Belgesel" ödülünün sahibini belirleyecek.

Yarışmaların ödülleri 12 Kasım'da düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.