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Kültür-Sanat
AA 02.08.2025 18:11

İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 21. sayısı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 21. sayısı yayımlandı. Derginin "Ayın Dosyası" bölümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen programlar, "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla ele alındı.

İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 21. sayısı yayımlandı

Derginin "Türkiye" bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi programları, "Dünyaya Örnek Olan Bağımsızlık Ruhu", "15 Temmuz Destanı" ve "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Burhanettin Duran Atandı" gibi başlıklar yer aldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor" başlığı altında, Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, Malazgirt ruhu ve Kudüs İttifakı gibi kavramlarla Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olma yolunda ilerlediğini ifade ettiği tarihi konuşmasına da yer verildi.

Temmuz ayı boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası temasları ve telefon diplomasisi ise derginin "Diplomasi" bölümünde kapsamlı şekilde işlendi. Türkiye'nin küresel siyaset sahnesindeki etkin rolü de ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Derginin dünya gündeminden önemli gelişmelerin ve uluslararası basında Türkiye ile ilgili haberlerin derlendiği "Dünya" bölümünde ise "İsrail'in Yayılmacı Güvenlik Doktrini ve ABD'nin Sessiz Refakati" konusu ele alındı.

"Kültür ve Sanat" bölümünde, "15 Temmuz Destanı Film ve Belgesellerle Anlatılıyor" ve "Arşivden: 15 Temmuz'a Tanıklık Eden Fotoğraflar" özel bir derlemeyle kamuoyuna sunuldu.

15 Temmuz'un simge isimlerinden Şehit Erol Olçok anıldı

"İletişim" bölümünde, Türkiye'nin uluslararası stratejik iletişim çabaları kapsamlı bir şekilde ele alınırken, "CİMER Başvurularında 15 Temmuz Destanı", "Araştırmacı Gazeteciliğin Yeni Pusulası OSINT", "Türkiye-Çin Medya Forumu", "İletişim Başkanlığı Heyetinden Suriye Enformasyon Bakanlığına Ziyaret", "Londra'da 'Türkiye'nin Antik Kökenleri' Belgesel Gösterimi", "İstanbul Photo Awards 2025 Sergisi", "12 Punto 2025" ve "Suriye'de 'Barış ve İstikrar Yolunda İş Birliği: Türkiye-Suriye Kardeşliği' Paneli" gibi önemli etkinlikler detaylandırıldı.

"Vefa" bölümünde, 15 Temmuz'un simge isimlerinden şehit Erol Olçok, hayat hikayesiyle anıldı. Spor başlığı altında ise "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" ele alındı.

Derginin "Yayın" bölümünde ise İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" kitabı tanıtıldı. Ayrıca "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. Türkiye Gençlik Zirvesi Konuşması", "Halkın Gücünün Üstünde Bir Güç Yoktur", "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Toplumsal Belleğin Hafıza Mekanları" ile "Milletin Kaleminden Milletin Destanı 15 Temmuz'a Dair CİMER'e Yansıyan Duygular" eserleri de bu bölümde yer aldı.

Başyazısını İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın kaleme aldığı dergi, "Ayın Dosyası", "Türkiye", "Diplomasi", "Dünya", "Kültür Sanat", "İletişim", "Yayın" başlıklı 7 bölümden oluşuyor.

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15 Temmuz İletişim Başkanlığı
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