Sinop’un Boyabat ilçesindeki Gökırmak Vadisi’nde, sarp iki tepeden birine kurulan Boyabat Kalesi, kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edildi.

Kalenin bir kitabesine rastlanılmadığı için yapılış tarihi tam olarak bilinmiyor. İçinde Roma ve Bizans dönemine ait buluntuların da sergilendiği yapının, Osmanlı döneminde elden geçirilerek şimdiki ihtişamlı siluetinin ortaya çıktığı biliniyor.

En görkemli kaleler arasında

Tahminlere göre Boyabat Kalesi’nin temellerinin atılması, yaklaşık 3 bin yıla kadar uzanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2018 yılında yayımlanan Türkiye’nin en görkemli 13 kalesi arasında beşinci sırada yer alıyor.

Yeni gezi rotalarından biri

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, yapılacak çevre düzenlemesiyle kalenin önemli ziyaret noktalarından biri haline geleceğini söyledi.

"Realistik dönemde Kaşkalılar tarafından yapımına başlanan, Roma ve Bizans döneminde de geliştirilen ve bugünkü ihtişamlı dönemine Osmanlı Fatih döneminde getirilen Boyabat Kalesi'nin, 2000’li yıllarda bakım ve onarımı yapıldı. Şehirle bağlantısı olan tünel, arkeolojik kazılarla ortaya çıkarıldı. Kalede çevre düzenleme çalışması yapılacak. Daha önce yapılan restorasyon çalışmalarıyla birlikte önemli bir gezi ve destinasyon haline gelecek."