Hatay, 2021 yılında Botanik EXPO'yu "Medeniyet Bahçesi" temasıyla düzenlemeye hak kazandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Amanos Dağları'nın bitki çeşitliliği bakımından zengin, 2 bin 500 civarında çiçek çeşidinden 250'sinin de endemik olduğunu söyledi.

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EXPO 2021 için hazırlıkların hızlandığını anlatan Savaş, şöyle konuştu:

"Hatay gastronomi şehri olduğu için buna uygun bir şekilde projelendirdiğimiz lokantalar var. Seralardan organik tarım yapıp orada ürettiğimiz sebzeleri gastronomi evlerinde değerlendireceğiz. Ülkelerin ve şehirlerin İskenderun tarafında bahçeleri olacak. UNESCO tarafından tescillenmiş 36 gastronomi şehri var, bunların hem bahçesi hem lokantaları olacak. Antakya'da ise Hatay ürünleri olacak. Bunun içinde biyolojik göletler, kültür alanları, tıbbi aromatik bitki bahçesi olacak. 2021 Nisan ayında sizleri Hatay'a bekliyoruz."

Suriye'deki iç savaştan önce Hatay'ın yılda 360 bin turist ağırladığını ifade eden Savaş, EXPO ile bunu 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Hatay'ın 600 çeşit yemeğe ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Lütfü Savaş, 2020 sonbaharında Hatay'da gastronomi festivali yapacaklarını da söyledi.

Kaynak: AA