Tarihe tanıklık eden binlerce eser, Saray Koleksiyonları Müzesi'nde yeniden gün yüzüne çıkıyor. 2. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'nda bulunan şahsi eşyası da buraya getirildi.

Sergilenenler arasında en dikkat çeken marangoz takımları. Abdülhamid'in kendi kurduğu Tamirhane-i Hümayun'dan kalan son eserler bunlar. Bir kısmı Avrupa'dan özel olarak getirildi. İçinde dönemin Japon İmparatorunun hediye ettiği bazı aletler de var.

Tamirhane-i Hümayun'da belli bir süre çalışan Abdülhamid, birçok mobilya üretti. O mobilyalar da İstanbul'daki müzelerde yer alıyor.

Altın tel örmeli kamçı

2. Abdülhamid'in tören kılıcı da Saray Koleksiyonları Müzesi'nde. Kabzasının arkası, siperlik kısmı, bilezik, halka ve çamurluğu altından yapıldı. Üzerinde kabartma şeklinde Osmanlı arması da bulunuyor.

Altın tel örmeli kamçı da ziyarete açılan eserler arasında. Üzerindeki her bir parça altın çerçeveden oluşuyor.

Sedef kaplı kamçı üzerinde, Türklerin Orta Asya'dan bu yana kullandığı süsleme sanatı olan Rumi motiflerinin izleri de görülüyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Necmi Hastürk