Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce tescil başvurusu yapılan Bursa ipeğine Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerekli inceleme ve araştırmalar yapıldıktan sonra "askı itiraz süreleri"nin de tamamlanmasıyla süreç sonlanarak, Bursa ipeğine Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

[Fotoğraf: AA]

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına tescil sürecini takip eden Erdem Kaya Patent Şirketi Genel Müdürü Erdem Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a tescil belgesini teslim etti.

[Fotoğraf: AA]

Kentin 11. tescilli ürünü oldu

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, Bursa ipeğinin kentin "Coğrafi İşaret Tescil Belge"li 11'inci ürünü olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki Bursa'nın yüz aklarından olan Bursa ipeği, bu tescille beraber Bursa için daha fazla ekonomik değer haline dönüşecektir. Bursa ipeği zaten Bursa'nındı, biz onu tescil etmiş olduk. Kozadaki hayvanın yediği yapraktan tutun da ipeğin ürün olarak teşhirine kadar geçen tüm süreçlerde Bursa orijinli bu ipeğin ortaya çıkışı, bizim için önemli ve değerli. Biz artık bu değerimizi dünyaya tanıtma ve anlatmanın derdinde olacağız."

Kaynak: AA