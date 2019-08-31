Batman'da Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından, göl sahasında kalacak Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlere ilişkin güçlendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, baraj sularının iç vadilere geçişini engellemek amacıyla Şaab, Dicle, Dere ve Saha Vadilerinde dolgu çalışması yapıldı.

Dolgu çalışması tamamlanan, 67 metre yüksekliğe ulaşan Şaab Vadisi'nin üzerine kanal yapıldı.

Tarihi çarşı yeniden hayat bulacak

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kanal ile vadinin üst kısımlarından gelecek yağmur suyunun tahliyesi sağlanırken, kanalın iki tarafında yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapma imkanı bulacağı stantlar ve iş yerleri kurulacak.

Tarihi Roma Çarşısı'nın yeniden canlanacağı çalışma sayesinde Hasankeyf Müzesi'nden teknelerle Küçük Saray'ın önünde inşa edilen limana gelecek turistler, kanal boyu vadiyi gezerek çarşıdan alışveriş yapabilecek, Hasankeyf Kalesi'ni gezebilecek.

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, tarihi ilçedeki çalışmalarda turizme yönelik projeleri bir bir hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

Çalışmaları Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile irtibatlı sürdürdüklerini vurgulayan Koç, çalışmaların tamamlanmasıyla bu bölgenin turistlerin en gözde mekanlarından biri olacağını aktardı.

Tarih yaşatılacak

Roma döneminde Dicle Nehri üzerinde kullanılan ve "kelek" olarak adlandırılan su üstü araçların yeniden hayat bulacağını anlatan Koç, böylece tarihin yaşatılacağını söyledi.

Koç, geçmişte kullanılan su araçlarının yeniden kullanımı, bu göl üzerindeki faaliyetinin devamı adına tekneler için limanlar inşa edildiğini belirterek, "Bir yakası Hasankeyf Kalesi'nde olacak limanın diğer tarafı Hasankeyf Müzesi girişinde olacak. Böylelikle turistler göl üzerinden tarihi eserleri gezip, hoş vakit geçirecek" dedi.

Kaynak: AA