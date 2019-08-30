Erzurum'daki tarihi kalede gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, 700-800 yıl önce yapılan atık ve temiz su isale hatları bulundu.

Erzurum Müze Müdürü Arkeolog Hüsnü Genç, Tarihi Erzurum Kalesi'nde yaklaşık 5 aydır süren kazı çalışmalarını inceledi.

Genç, "Tarihi Erzurum Kalesi'nin dış surlarında zamanla yapılan müdahaleler ve boyamalar neticesinde çok kötü bir görüntü oluşmuştu. Bu görüntüyü İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürü Lokman Kemaloğlu ile görüştükten sonra Bakanlık nezdinde gerekli çalışmaları başlatarak bugün itibarıyla duvarların tamamını temizlemiş bulunuyoruz" dedi.

Genç, kaledeki güvenliğin de artırıldığını vurgulayarak, "Kalenin tamamına güvenlik kameraları yerleştirdik. Şu anda 26 güvenlik kameramız bulunuyor, 24 saat kayıt usulüyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Yer yer Bizans buluntuları oluyor"

Bu kazı sezonu kalede uzun bir çalışma yaptıklarını belirten Genç, şunları söyledi:

"Bu sezonki kazı çalışmaları Erzurum bölgesi için bir sezonda yapılmış en uzun kazı çalışmasıdır, yaklaşık 5 aydır kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarında yoğun olarak mimari buluntular elde ediyoruz. Bulduğumuz mimari buluntuları hem koruma hem kipink yöntemiyle koruma altına alıyoruz hem de alan genişletme çalışmalarımız devam ediyor.

Ekim ayına kadar kazı çalışmalarını devam ettirmeyi planlıyoruz. Ekim ayından sonra da rutin güvenlik ve koruma tedbirleri alarak kazı çalışmalarını bitireceğiz. Şu andaki kazı çalışmalarımızda özellikle Saltuklu yapılarına yoğun olarak rastlanmakta, yer yer Bizans buluntuları olmakla beraber ana ağırlımız Saltuklu ve Selçuklu ekseninde ilerliyor."

"700-800 yıl öncesi için mükemmel bir su sistemi"

Genç, Erzurum Kalesi'nin bir iç kale olduğunu vurgulayan, "Burası iç kale olması münasebetiyle zamanında burada oturan yüksek yetkililerin su, lavabo, banyo ve temizlik ihtiyaçları için yapılmış yoğun bir isale hattımız var. Bunların kimisi atık su kimisi de temiz su isale hattıdır. Bu isale hatları dönemi için çok yüksek teknoloji ve günümüz şehirleriyle kıyasladığımız zaman henüz çoğu şehirde bile düzgün isale hattı yokken yaklaşık 700-800 yıl öncesi için mükemmel bir su sistemi diyebiliriz" dedi.

Kaledeki çalışmaları 2020'de tamamen bitirmeyi planladıklarını anlatan Genç, "2020'de, biten kazıların sonucuna göre değerlendirme yapacağız. Değerlendirme sonucu bu alanda yaşayan kale projesini hayata geçireceğiz, alan restore edilecek, müzeler açılacak, gezi alanları açılacak, seyir terasları yapılarak hizmete açılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA