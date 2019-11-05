Hasankeyf'te yıkılan çarşının altından tarihi yapılar çıktı05 Kasım 2019 Salı 12:07 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 12:34
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tarihi 150 yıllık çarşının altında, Roma ve Selçuklu dönemine ait eserler bulundu.
Batman'da Ilısu Barajı inşasının devam ettiği Hasankeyf'te, tarihi eserlerin sular altında kalmaması için yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
610 yıl önce Dicle Nehri kıyısında yapılan El Rızık Camii'nin yıkılan 150 yıllık çarşısının altından Roma ve Selçuklu dönemine ait eserler çıktı.
Hasankeyf'te 50 iş yerinin bulunduğu tarihi çarşının yıkımı sırasında da Selçuklu döneminde inşa edilen hamam ve medrese bulundu.
Karabük Üniversitesi Arkeoloji bölümü görevlileri, tarihi yapıların bulunduğu bölgede incelemelere başladı.
Secde taşı bulundu
Kültürel Park’a taşınan İmam Abdullah Zaviyesi’nin türbesinin alanında yapılan çalışmalarda, kufi sanatıyla yazılı secde taşı bulundu.
14'üncü yüzyıla ait olduğu tespit edilen secde taşı, Hasankeyf Müzesi'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA