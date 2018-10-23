Hasankeyf Kalesi orta kapısının taşınma işlemi tamamlandı

Hasankeyf Kalesi Orta Kapısının, Kültürel Park Alanına taşınma süreci tamamlandı. Üç bölüm halinde geçici koruma alanına alınan yapı, Arkeopark'taki müzenin girişinde birleştirildi.

1 aylık restorasyondan sonra kullanıma hazır olacak

Çalışmalar kapsamında 16 Ekim Salı günü üç bölüm halinde 96 tekerlekli, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile yaklaşık 5 kilometre mesafedeki geçici koruma alanına taşınan ve 1423 yılında Süleyman Han tarafından yapılan yaklaşık 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı, Hasankeyf Müzesi girişindeki yeni yerine indirildi.

Kale kapısı yaklaşık bir ay sürecek restorasyon işleminin ardından kullanıma hazır hale gelecek.

Hasankeyf Kalesi'ndeki Şaap Vadisi girişine yapılacak Antik Liman'dan teknelerle Arkeopark'a gelecek ziyaretçiler, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'ndan geçerek hem müzeyi hem de çarşıyı gezebilecek.

"Taşıma işlemi başarıyla tamamlandı"

Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, yaptığı açıklamada, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın taşınma işleminin başarıyla tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"Geçen hafta salı günü üç parça halinde taşımaya başlığımız Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın üçüncü parçasını bugün yerine indirdik. Üç parça halindeki yapıyı 4 kilometre yürüttük. Eski Hasankeyf'te koruma altına aldığımız yukarı Hasankeyf turizm alanından buraya turizmciler artık tekneyle gelecek. Böylece buradan Arkeopark'a giriş yapacak."

Kaynak: AA