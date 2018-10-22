Asırlık Suriye Pasajı uçurtmalarla süslendi

55 yaşındaki Erdoğan Altındiş, İstiklal Caddesi'ndeki 110 yıllık tarihi Suriye Pasajı'nın içini kendi yaptığı uçurtmalarla renklendirdi.

Pasajın, 7 katlı binanın çatısına kadar ulaşan orta avlusuna 100 uçurtma yerleştiren Altındiş, çocukluk özlemini uçurtmalarla yansıtıyor.

"Uçurtmalar insanlar arasında birleştirici bir güç"

Altındiş, 1 yaşında felç geçirmesinden dolayı yürüme engeli olduğunu söyledi. 10 yaşında babasıyla beraber Almanya'ya gittiğini anlatan Altındiş, ''Türkiye'ye olan özlemimden dolayı mimar olduktan sonra ülkeme döndüm. Uzun zamandır da Suriye Pasajı'nda çeşitli sanatsal çalışmalar yapıyorum'' dedi.

Altındiş, çocukluğuna duyduğu özlemin her zaman içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

''Pasajı uçurtma ile doldurma fikri içimdeki çocukluğa olan özlemden geldi. Uzun süredir pasajdaki dairede uçurtma yapıp boyuyorum. Uçurtmalar insanlar arasında birleştirici bir güç. Her insanın içinde her zaman çocuksu bir ruh var. İstiklal Caddesi'nde bulunan Suriye Pasajı'nda bir hayli farklı insan var. Ben bu insanları bir araya getirip farkındalık oluşturmak istedim. Çocukluğumda uçurtma yaptığım günler aklım geldi. Ondan sonra uçurtmalar boyadım. 1, 2, 10, 50 derken sayı 100 uçurtmaya kadar çıktı. Uçurtmaları daha sonra tek tek pasajın içerisine asarak onları görünür kıldık."

"İnsanlar çocukluklarını özlüyor"

Uçurtmaların az bir rüzgarda hemen sallandığını belirten Altındiş, ortaya çıkan görüntünün çok güzel olduğunu vurguladı. Ayrıca Altındiş, insanların çocukluğunu özlediğinden bahsederek, şunları söyledi:

''İnsanlar pasajın içindeki uçurtmaları görünce çok mutlu oluyor, kendilerini sevgi dolu hissediyor. Birçok kişi buranın fotoğrafını çekiyor. Uçurtmaları mekanik yaparak yay astık. Uçurtmayı çekince uçuyormuş gibi oluyor. İnsanlar yüzleri asık olarak buraya geliyor. Ben onlara 'Şu uçurtmanın ipini çekin' diyorum. Onlar da çekince düğmeye basmış gibi insanlar gülmeye başlıyorlar, yüzleri değişiyor. Bu beni mutlu ediyor. Onların mutluluğu da bana motivasyon oluyor. Uçurtmaları gören insanlar içindeki çocukluğuna olan özlemi ortaya çıkarıyor.''

Kaynak: AA