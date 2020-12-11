Son bir aydır yeni bir proje için Letonya'da bulunan ve burada COVID-19'a yakalanan 59 yaşındaki yönetmenin ölüm haberini, Letonya haber ajansı Delfi duyurdu.

Sinema hayatındaki 25 yılında 25 filmi bulunan usta yönetmenin en önemli eserleri arasında, Pieta, İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... Ve İlkbahar, 3-Demir ve Moebus filmleri gösteriliyor.

Kim Ki Duk, üç büyük uluslararası film festivalinde -Cannes, Venedik ve Berlin- en iyi yönetmen ödüllerini alan tek Güney Koreli film yapımcısı.

