Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk COVID-19'dan hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk, koronavirüs semptomlarıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Son bir aydır yeni bir proje için Letonya'da bulunan ve burada COVID-19'a yakalanan 59 yaşındaki yönetmenin ölüm haberini, Letonya haber ajansı Delfi duyurdu.
Sinema hayatındaki 25 yılında 25 filmi bulunan usta yönetmenin en önemli eserleri arasında, Pieta, İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... Ve İlkbahar, 3-Demir ve Moebus filmleri gösteriliyor.
Kim Ki Duk, üç büyük uluslararası film festivalinde -Cannes, Venedik ve Berlin- en iyi yönetmen ödüllerini alan tek Güney Koreli film yapımcısı.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 18:31
- 18:19
- 18:08
- 17:53
- 17:49
Sıradaki Haber
Bir İnterpol kahramanı: Komiser Yiğit
Yükleniyor lütfen bekleyiniz