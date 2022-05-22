Pirinçten, mercimek tanesine, hatta incir çekirdeğine yazılıyor...

Sadece mikroskopla görülebiliyor. Hububat taneleri üzerine yapılan bu özel işin adı, Gubari Hat sanatı.

Unutulmuş tekke sanatlarından biri olan Gubari Hat Sanatı, sabrın öğretisi dervişlikte ise küçüldükçe büyürsün düsturunun temsillerinden biri. Bu sanatı Türkiye'de sadece birkaç kişi icra edebiliyor.

Bazen tilkinin bıyığı, bazen kedinin kılı ya da arının iğnesi kalem oluyor. İs mürekkebine bulanan kıl kalemlerle; şiirler ve dualar yazılıyor.

Mikro ölçülerde yazı yazma sanatını icra eden çok az sayıda isimden biri de Ömer Faruk Tekin.

Gubari Hat Sanatçısı Ömer Faruk Tekin, "Nefesimizi tutmak el titrememesi bu dengeyi kurabilmek kafanızda hiçbir şey olmayacak. Boş bir şekilde nefesinizi tutup kalp atışlarınızı duyarak bu işi yapmanız lazım."

Tek amacının bu sanatın unutulmaması olduğunu söyleyen Tekin, "İncir çekirdeği ilk bizim çıkarttığımız usul oldu. İnşallah ileri ki zamanlarda daha da mikro daha da milimize olmuş haliyle yazılabilir" diye konuştu.