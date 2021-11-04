Türbesi Kırşehir'de bulunan ve adı okuldan tabiat parkına kadar birçok yere verilen Türkçe'nin garip şairi için 5-6 Kasım'da 10. Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni düzenlenecek.

Kırşehir Kent Konseyi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek şölene, Anadolu'nun farklı illerinden 15 şair ile Azerbaycan'dan Könül Ordubadi, Irak'tan Ümit Hikmet Kerküklü ve Kafkasya'dan Nermin Akkan katılacak.

Bu yılın Cumhurbaşkanlığınca "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesiyle daha kapsamlı şekilde planlanan şölende şairler, katılımcılara Aşık Paşa ve Yunus Emre'den şiirler sunacak.

"Türk dil şöleni düzenledik"

Aşık Paşa'nın türbesini ziyaret ederek dua okuyan Kırşehir Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Başkan Vekili İbrahim Düğer, Aşık Paşa'nın, Hoca Ahmet Yesevi'nin felsefesiyle yetişen Anadolu alperenlerinin devamı olduğunu söyledi.

Aşık Paşa'nın, hayatını Kırşehir'de geçirdiğini vurgulayan Düğer, şöyle konuştu:

"Kırşehir'de Aşık Paşa'nın ayrı bir önemi vardır. Biz de birini yerel, ikisini ulusal ve 10'unu uluslararası olmak üzere Aşık Paşa Şiir Şölenleri düzenledik. Bu yıl da sayın valimizin destekleriyle Kırşehir Kent Konseyi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında uluslararası şölenin 10'uncusunu yapıyoruz. Bunu Türk dil şöleni olarak düzenleyelim istedik. Bundan sonra da böyle devam etsin istiyoruz."

Türkçenin "garip şairi"

Kırşehir'de 1272 yılında doğan Aşık Paşa, kentin yetiştirdiği tasavvuf şairi olarak biliniyor.

Ailesi Horasan'dan Anadolu'ya gelen Aşık Paşa'nın Garibname isimli eseri, Türk edebiyatının ilk büyük telif mesnevisi olarak biliniyor.

O dönemde Arapça ve Farsça'ya daha çok önem verilmesine rağmen Aşık Paşa, eserlerini Türkçe kaleme almasıyla tanınıyor. 1333 yılında Kırşehir'de vefat eden Aşık Paşa'nın, adının verildiği Aşıkpaşa Mahallesi'nde türbesi bulunuyor.